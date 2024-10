Gaeta (Lt): al via la XIII edizione del "Visioni Corte Film Festival"

Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 Ottobre 2024 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. La selezione ufficiale vede 93 cortometraggi in concorso e 3 fuori concorso, provenienti da 25 Nazioni. Ben 27 le anteprime, di cui 5 anteprime mondiali, 1 anteprima europea, 21 anteprime italiane.

Il manifesto

Anche per questa edizione il visual del manifesto è stato realizzato dalla disegnatrice professionista Mirka Perseghetti (Goccioline). Il tema di quest’anno sarà “Il Cinema ci sorprende” e mostra un faro che illumina una balena che nuota nel cielo, simbolizzando la guida e l’illuminazione che il festival offre nel mondo del cinema. L’immagine, con i suoi colori magici e surreali, suggerisce l’esplorazione di temi profondi e creativi, unendo diversi mondi e prospettive, riflettendo la natura innovativa e immaginativa dei cortometraggi presentati. Il festival vuole farsi portavoce di valori positivi e di rinascita sociale che solo la cultura è in grado di veicolare.

I cortometraggi

I 93 cortometraggi che fanno parte della selezione ufficiale rientrano nelle varie sezioni in gara: Animando (animazione), Gemme Italiane (fiction italiana), Germogli di Cinema dedicata alle opere prime, Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Stop & Doc (documentari) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili, alle quali si sono aggiunte. Oltre 1.700 minuti di programmazione che darà tanto spazio ai generi cinematografici ma anche commedia e un’attenzione particolare a tematiche attuali come i diritti umani, identità sessuale, diritto all’infanzia, rapporti familiari e la guerra. Diverse opere sono state selezionate in festival importanti come Cannes, Venezia, Tribeca, Sundance e altri mentre 27 saranno proiettate in anteprima mondiale, europea e italiana.

Le giurie tecniche

I vincitori saranno decretati da sette giurie tecniche composta da personalità ed esperti del mondo del cinema: per la sezione “Animando” Sara Cabras, Rai Kids, Rosalba Colla, direttore artistico Animaphix, Mirka Perseghetti; per la sezione “Gemme Italiane”, Adriano Pantaleo, attore, Adelmo Togliani, attore, sceneggiatore e regista, Elisabetta Villaggio, regista, sceneggiatrice e scrittrice; per la sezione “Germogli di Cinema” Marco Gallo, regista e direttore artistico Sicilymovie Film Festival, Ferdinando Maddaloni, attore, regista e actor’s coach, Giancarlo Marzano, sceneggiatore Bonelli (Dylan Dog e altri); per la sezione “Kiddos” Cristiana Astori, scrittrice e traduttrice, Annick Emdin, scrittrice e sceneggiatrice, Alessandro Izzi, critico cinematografico e co-direttore rivista “Close Up”; per “Sguardi dal mondo”, Marie Boissard, attrice francese; Juan Riedinger, attore e regista canadese, Hamed Soleimanzadeh, critico cinematografico iraniano; infine, per “Stop & Doc” Carmine Fornari, documentarista Rai, Ado Hasanovic, regista bosniaco, Elia Moutamid, attore e regista italo-marocchino. Continua la collaborazione con il SNCCI - Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, la cui giuria speciale quest’anno sarà composta da Davide Magnisi, Michela Manente e Ignazio Senatore.

Omaggio a Marcello Mastroianni

In occasione del centenario della nascita (Fontana Liri, 26 settembre 1924 – Parigi, 19 dicembre 1996), Visioni Corte Film Festival dedicherà uno speciale omaggio al grande attore Marcello Mastroianni con una mostra fotografica e la presentazione del nuovo volume di “Visioni di Cinema”. La mostra, intitolata “Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche”, curata da Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, sarà allestita presso la Torre di Mola di Formia dall’11 al 20 Ottobre. Attraverso una selezione di fotografie scattate da noti fotografi come Carlo Riccardi, Piero Ravagli e altri maestri della fotografia, i visitatori potranno ripercorrere la carriera e la vita privata dell’attore, esplorando anche i suoi lati più intimi e meno noti al grande pubblico. L’iniziativa, promossa da Quinta Dimensione Aps e dall’associazione Identità Fotografiche, intende non solo omaggiare Mastroianni come icona del cinema internazionale, ma anche valorizzare il ruolo del fotoreporter nel documentare la storia del cinema. L’inaugurazione è prevista Venerdì 11 Ottobre alle ore 17. Accanto alla mostra, sarà presentato il nuovo volume di “Visioni di Cinema”, edito da Ali Ribelli, dedicato al grande attore nato a Fontana Liri nel 1924, che ha conquistato il pubblico con ruoli indimenticabili come in La dolce vita e 8 ½, collaborando con registi di fama mondiale come Federico Fellini, Ettore Scola e Luchino Visconti. Il volume, curato dal giornalista Giuseppe Mallozzi e arricchito dai contributi di vari critici cinematografici, esplora la filmografia, l’impatto culturale e personale di Mastroianni, rivelando l’uomo dietro la macchina da presa e la sua capacità di raccontare l’essenza della condizione umana. Durante la Cerimonia di Premiazione, prevista per Sabato 19 Ottobre, il Maestro Francesco Azzari dedicherà alcuni intermezzi di danza dedicati all’iconico attore italiano.

Premio Opera Prima a Giulia Innocenzi

A partire dalla XIII edizione, Visioni Corte Film Festival istituisce il Premio Opera Prima, dedicato ai lungometraggi di esordio. Quest’anno lo speciale riconoscimento sarà assegnato a Giulia Innocenzi per il suo documentario Food for Profit, un’opera che denuncia con coraggio le dinamiche oscure e le pratiche poco etiche dell'industria alimentare globale. Attraverso un’indagine approfondita e coinvolgente, Innocenzi – insieme al co-regista Pablo D’Ambrosi – esplora come il profitto venga spesso anteposto alla salute pubblica e ai diritti dei lavoratori, offrendo uno sguardo critico e stimolante su un tema di grande rilevanza contemporanea. Questo riconoscimento celebra il suo impegno giornalistico e cinematografico, premiando il suo esordio nel mondo del documentario. Giulia Innocenzi (nata il 13 febbraio 1984 a Rimini) è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, nota per il suo impegno su temi di attualità e diritti civili. Laureata in Scienze Politiche all’Università LUISS di Roma, ha proseguito gli studi in Europa presso il prestigioso College of Europe di Bruges. Ha iniziato la sua carriera collaborando con diverse testate giornalistiche e programmi televisivi, tra cui Annozero di Michele Santoro, dove si è fatta notare per la sua preparazione e determinazione. Nel corso degli anni, ha condotto programmi come Servizio Pubblico e Announo, concentrandosi su inchieste riguardanti l’ambiente, il sistema alimentare e la politica. È autrice di libri d’inchiesta, tra cui Tritacarne e VacciNazione, in cui ha affrontato temi legati agli allevamenti intensivi e alla salute pubblica.

Festival Green

Come ormai da diversi anni, Visioni Corte Film Festival, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, adotterà un sistema di gestione sostenibile in relazione alla norma internazionale ISO 20121 “eventi sostenibili”, seguendo le linee guida del Protocollo Festival Green adottato dall’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema), in condivisione con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica, che indica le azioni da compiere nel processo di adeguamento ambientale dei festival cinematografici.

I patrocini

Visioni Corte International Short Film Festival è realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, della Provincia di Latina, del Comune di Gaeta e del Comune di Formia. Fa parte di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema, FEDIC –Federazione Italiana Cineclub e Coordinamento Festival Cinematografici Campania.

Per visionare il programma completo e il catalogo del festival: www.visionicorte.it.