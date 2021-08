Gazzetta Ufficiale: il sommario di oggi

Edizione di ieri numero 191.

La Gazzetta Ufficiale n.191 del 11 agosto pubblicata oggi: = LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI = DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 115. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Pag.1) = DECRETI PRESIDENZIALI = DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2021. Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Nocera Terinese. (Pag. 20) = DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI - Ministero dell'Università e della Ricerca - DECRETO 28 giugno 2021. Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CCC-CATAPULT » nell'ambito del bando «Solstice 2019». (Decreto n. 1452/2021). (Pag. 20) - Ministero dell'Economia e delle Finanze - DECRETO 4 maggio 2021. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE19 GIE/IT/000311 - Foliage «Forest planning and earth observation for a wellgrounded governance» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2021). (Pag. 24) DECRETO 4 maggio 2021. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE18 GIE/IT/000755 4 Pollinators «Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2021). (Pag. 26) DECRETO 4 maggio 2021. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE17 NAT/IT/000596 - LIFEorchids «Improving the conservation status of critically endangered orchid communities in selected habitats in Northwestern Italy» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2021). (Pag. 27) DECRETO 4 maggio 2021. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE17 NAT/IT/000588 - Life Perdix «Italian Grey Partridge reintroduction in Italy» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2021). (Pag. 28) DECRETO 4 maggio 2021. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE17 GIE/IT/000477 - Soil4Life «Promoting sustainable use of Mediterranean soil resources » di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 15/2021).(Pag. 29) - Ministero della Giustizia - DECRETO 6 luglio 2021. Approvazione del bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2020. (Pag. 31) DECRETO 23 luglio 2021. Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale. (Pag. 35) - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - DECRETO 25 giugno 2021. Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. (Pag. 36) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DECRETO 31 maggio 2021. Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 - Differimento dei termini di sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti. (Pag. 39) = DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ = - Agenzia Italiana del Farmaco - DETERMINA 6 agosto 2021. Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/914/2021). (Pag. 40).ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI = - Agenzia Italiana del Farmaco - Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Idroclorotiazide Mylan Generics». (Pag. 42) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artiss ». (Pag. 42) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cutaquig » (Pag. 43) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprossene EG» (Pag. 43) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilprednisolone Doc» ( Pag.43) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frontal » (Pag. 44) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuvitru ».(Pag. 44) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Dalacin C» e «Dalacin C fosfato». (Pag. 44) - Ministero dell'Interno - Soppressione del Collegio dei Padri Cappuccini di S. Francesco d'Assisi, in Milano (Pag. 45) - Ministero della Difesa - Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Auronzo di Cadore. (Pag. 45) Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Sant'Anna D'Alfaedo. (Pag. 45) Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Monopoli. (Pag. 45) Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Cormons. (Pag. 45) Radiazione dal novero delle strade militari del tratto iniziale della strada militare n. 206 sita nel Comune di Fenestrelle. (Pag. 45) - Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CE.SV.I soc. coop.», in Bolzano (Pag. 45) Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Spirit soc. coop. sociale», in Merano (Pag. 46) - Provincia Autonoma di Trento - Liquidazione coatta amministrativa della «S.A.D.A.P. A.r.l.», in Rovereto, e nomina del commissario liquidatore. (Pag. 46).