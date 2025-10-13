Giorgetti: "Sulla crescita siamo pronti a usare gli spazi se la situazione internazionale migliora"

"Il quadro generale del commercio mondiale non aiuta, anzi va in senso contrario e che ci ha costretto a ridimensionare in modo assai prudente ma realistico le prospettive di crescita nell'immediato e in futuro".

Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontrando le associazioni di imprese a Palazzo Chigi, secondo quanto fanno sapere alcuni partecipanti.

"Se la situazione internazionale - ha proseguito il Ministro - subirà un miglioramento inevitabilmente queste prospettive potranno migliorare e dunque avere delle ricadute positive sugli spazi da utilizzare".

"Tutti sono arrivati avendo visto quello che c'è e quello che non c'è: c'è una impostazione che tiene conto in maniera seria e responsabile dei vincoli in cui ci muoviamo", vale a dire "la revisione del Pnrr che abbiamo avuto in Parlamento, i vincoli di finanza pubblica, gli impegni internazionali" nell'ambito della difesa, ha proseguito.

Il Ministro ha fatto notare che "la legge di bilancio non è chiusa", per cui le parti sono invitate a intervenire per poter condividere degli spunti.