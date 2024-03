Giornalismo: addio a Mauro Bene, fu cofondatore di Repubblica

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto, all'età di 71 anni, Mauro Bene, tra i giornalisti che furono accanto ad Eugenio Scalfari nella fondazione del quotidiano 'La Repubblica', avvenuta il 14 gennaio del 1976.Lavorò per il quotidiano inizialmente come redattore in ambito politico, poi come capo del settore della cronaca, quindi come capo dell'ufficio centrale, per arrivare a essere nominato Vicedirettore, prima al fianco di Scalfari, poi con Ezio Mauro. Dal 2010 al 2012 fu anche direttore dell'Agl.