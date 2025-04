Gli Italian Golf Awards 2025 si chiudono a Roma con grandi numeri

L’edizione 2025 degli Italian Golf Awards si è conclusa con un evento straordinario che ha trasformato Roma, e in particolare il suggestivo Golf Club Parco di Roma, in un palcoscenico di eleganza e prestigio lo scorso 31 marzo.

L’appuntamento, ormai un punto fermo nel calendario delle manifestazioni capitoline, ha riunito un parterre d’eccezione composto da personalità illustri del panorama sportivo, culturale e mediatico italiano.

Tra gli ospiti d’onore spiccavano i leggendari campioni della Serie A degli anni ‘80 e '90 come Fausto Pizzi e la brillante giornalista televisiva Maria Romana Barraco, accompagnati da una schiera di altri nomi noti che hanno reso l’occasione assolutamente di primo piano.

La giornata si è articolata in una serie di momenti pensati per esaltare il fascino del golf e il suo legame con il territorio romano. Le degustazioni raffinate, curate nei minimi dettagli, hanno deliziato i palati degli ospiti con una selezione di prelibatezze locali e vini d’eccellenza, offrendo un’esperienza sensoriale che ha accompagnato i partecipanti lungo tutto l’evento. Gli incontri istituzionali, tenuti nella cornice verdeggiante del Parco di Roma, hanno visto protagonisti rappresentanti del mondo sportivo e autorità locali, che hanno discusso del ruolo del golf come volano per il turismo e la cultura nella Capitale.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il gran galà finale del 31 marzo, un’occasione di gala che ha chiuso l’evento in grande stile. Proprio poco prima della consegna di uno dei premi più ambiti, Maria Romana Barraco ha dichiarato: “Il golf a Roma è un’esperienza unica, unisce l'amore per lo sport alla bellezza senza tempo della nostra città. La passione per questa disciplina è contagiosa ed è davvero una bella occasione per raccontare e valorizzare il golf italiano tra campioni e appassionati".

Le sue parole, pronunciate con entusiasmo e un profondo amore per la Capitale, hanno risuonato tra i partecipanti, sottolineando come il golf non sia solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio stile di vita che trova in Roma un’ambientazione ideale, tra storia, paesaggi mozzafiato e un’atmosfera senza eguali.

L’evento ha offerto anche numerose opportunità di networking, con spazi dedicati che hanno permesso agli ospiti di confrontarsi, scambiare idee e stringere collaborazioni in un contesto informale ma raffinato. La presenza di volti noti del giornalismo e dello spettacolo ha aggiunto un ulteriore strato di glamour all’appuntamento.

Le loro narrazioni, arricchite da aneddoti personali e prospettive uniche, hanno trasformato l’evento in un racconto corale, in cui sport e intrattenimento si sono fusi armoniosamente. Una Roma primaverile ha fatto da cornice perfetta ad un evento destinato a rimanere impresso nella memoria di tutti i partecipanti.