Grande Fratello Vip. A Giuseppe Garibaldi il “Premio Calabria che lavora”.

Ve la ricordate l’ultima edizione del Grande Fratello VIP su Canale5?. Ci fu una puntata che fece ascolti record, una puntata tutta “calabrese”, dedicata alla terra di Calabria, e in modo particolare a Santa Cristina d’Aspromonte, con al centro dello studio lui, Giuseppe Garibaldi, questo ragazzo calabrese appena trentenne che Alfonso Signorini trattava in diretta con un garbo senza pari, con una eleganza che è solo sua, con quel sentimentalismo e quella classe che un tempo era tipica dei vecchi grandi conduttori della televisione italiana.

Di chi parliamo? Naturalmente di Giuseppe Garibaldi, questo straordinario “animale da palcoscenico” che arrivato nella Casa del Grande Fratello ha catalizzato per mesi l’attenzione del grande pubblico televisivo, milioni di italiani incollati a guardare lui che ballava la tarantella come un menestrello d’altri tempi, o lui impegnato a farsi coccolare da una televisione che lo ha amato sin dall’inizio. Un genio, del bene e della tenerezza,, l’immagine di una Calabria d’altri tempi, un giovane uomo pieno di valori e di educazione familiare, che dedica in diretta tutto il suo amore per la sua famiglia rimasta a Santa Cristina d’Aspromonte in attesa del suo rientro a casa.

Ieri sera Giuseppe Garibaldi è tornato in pubblico, e questa volta non più come concorrente del Grande Fratello Vip, ma come “Eccellenza di Calabria”, premiato con un riconoscimento di grande prestigio per lui, “Premio Calabria che lavora 2024”, che Franco Buccinà gli consegna sul palco al centro di una festa quasi hollywoodiana, a Villa Caleo, in uno dei posti più belli e più suggestivi della Costa Viola, tra Palmi e Gioia Tauro. Un riconoscimento solenne alle sue qualità, alla sua prestanza teatrale, alla sua capacità di incuriosire il suo pubblico, che lo ama come prima, e forse anche più di prima.

Giuseppe Garibaldi, “Eccellenza” dunque di una regione dove è difficile che un ragazzo nato a Santa Cristina d’Aspromonte, possa scalare il successo come è capitato a lui, bruciando le tappe, e diventando per mesi e mesi punto di riferimento per centinaia di migliaia di ragazzi italiani che sognano il mondo dello spettacolo o della televisione.

A Villa Caleo per lui è stata una standing ovation, inattesa, non programmata, istintiva e quasi irreale, ma il suo sorriso, la sua simpatia, la sua semplicità e il suo amore per la vita hanno conquistato ancora una volta il pubblico dei presenti a questa grande festa in onore di Mino Reitano. Ma Giuseppe non è solo a questa festa. Si è portato dietro la sua famiglia, la sua mamma, il suo papà, i suoi fratelli, e quando lo chiamano sul palco a ritirare il premio non sa da dove cominciare tanto grande è il coinvolgimento corale della gente che ha intorno.

Alla manifestazione di Villa Caleo ci sono imprenditori, giornalisti famosi, eccellenze di primo piano del mondo dell’imprenditoria, ma per una sera gli occhi dei presenti sono tutti sono puntati su di lui, sul suo sorriso e sulle mani grandi che Giuseppe agita in continuazione quasi per chiedere scusa del fatto di esistere.

Ma cosa fa oggi Giuseppe Garibaldi ora che il Grande Fratello Vip è andato in Vacanza?

Non ci credereste mai, ma fa i casting per l’edizione del GFV del prossimo autunno. Va, insomma, in giro per l’Italia a cercare nuovi talenti, nuove facce da proporre ad Alfonso Signorini, nuove storie di successo. Come la sua. Da protagonista a manager, una svolta nella sua vita, anche se è ancora all’inizio, ma in realtà la sua strada sembra essere un’altra. E’ quella del cinema, perché con questa faccia da “birbante” che ha, uno come lui non può non sfondare nel mondo del cinema. Chi vivrà vedrà.

Intanto Giuseppe Garibaldi si gode il successo conquistato al Grande Fratello Vip, e che nel suo caso sembra non essere rimasto scalfito neanche di un centimetro. Misteri dei grandi protagonisti del mondo dello spettacolo.