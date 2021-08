Green pass, Fassina: “Governo ha alimentato confusione”

La dichiarazione del deputato.

“Per quanto riguarda il green pass ritengo che il Governo abbia alimentato la confusione. Su una materia così delicata che riguarda i diritti individuali fondamentali è certamente giusto ed utile coinvolger le parti sociali ma la scelta finale compete al legislatore. Ritengo che il Green Pass sui posti di lavoro sia necessario. Non capisco perché il Governo si sia limitato a prevederlo per le mense aziendali dove esistono già misure di sicurezza. Voglio dire che mi stupiscono le parole del Presidente Bonomi. Ora è molto attento alla questione della sicurezza sul lavoro. A marzo 2020 Confindustria, soprattutto Confindustria Lombardia, era molto disinvolta in merito ai rischi di contagio nelle aziende”.Lo dichiara il deputato di Leu, Stefano Fassina, in un’ intervista a Radio Cusano Campus.