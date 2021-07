Green pass, l’ Italia in piazza dalle ore 17:30: le località delle proteste contro l' incostituzionale provvedimento di Draghi

Gli appuntamenti odierni.

Gli italiani non ci stanno e si mobilitano contro l’ incostituzionale provvedimento, del Green pass, varato dal governo di Mario Draghi.Accusano l’ esecutivo di aver trasformato, il nostro Paese, in una dittatura.Riportiamo qui di seguito i luoghi e gli orari delle manifestazioni, organizzate tramite i social, che si svolgeranno oggi in circa 80 città italiane:ROMA: PIAZZA DEL POPOLO, 17:30GENOVA: PIAZZA DE FERRARI, 17:30FIRENZE: Piazza della Signoria, 17:30TORINO: PIAZZA CASTELLO, 17:30MILANO: Piazza Fontana, 17:30NAPOLI: PIAZZA DANTE, 17:30SALERNO: Piazza Portanuova, 17:30BOLOGNA: Piazza Maggiore, 17:30SAVONA: Piazza Sisto IV, 17:30PADOVA: Piazza Duomo, 17:30VERONA: Piazza Bra, 17:30CAGLIARI: Piazza Garibaldi, 18:00SASSARI: Piazza d'Italia, 17:30BERGAMO: Davanti la Procura, 17:30BRESCIA: Piazza della Vittoria, 17:30CATANIA: Fontana dell'Elefante, 17:30PALERMO: Piazza Castelnuovo (Palchetto della Musica), 17:30MESSINA: Piazza Duomo, 17:30 RAGUSA: Piazza Libertà, 17:30LECCE: Piazza Sant'Oronzo, 17:30BARI: Piazza Ferrarese, 17:30FOGGIA: Piazza Umberto Giordano, 17:30CASERTA: PIAZZA CARLO DI BORBONE, 17:30REGGIO EMILIA: Piazza della Vittoria, 17:30MANTOVA: Piazza Sordello, 17:30TRIESTE: Piazza Unità d'Italia, 17:30BIELLA: Piazza Martiri della Libertà, 17:00ALESSANDRIA: Piazza della libertà, 17:30NOVARA: Piazza Puccini, 17:30PARMA: Piazza Garibaldi, 17:30PESCARA: Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), 17:30ANCONA: Piazza Cavour, 17:30UDINE: Piazza della Libertà, 17:30TREVISO: Piazza dei Signori, 17:30VENEZIA: Campo SAN GEREMIA - PALAZZO DELLA RAI, 17.30TRENTO: Piazza Dante, 17:30BOLZANO: Piazza Walther, 17:30VARESE: Piazza Monte Grappa, 17:30VICENZA: Piazza dei Signori, 17.30COSENZA: Piazza Bilotti, 17:30Pordenone: piazza XX SETTEMBRE ore 17:30Ravenna: Piazza del popolo, 17:30LUCCA: Piazza Napoleone, 17:30RIMINI: Piazza Tre Martiri, 17:30FERRARA: Piazzetta del Castello, 17:30MODENA: Piazza Grande, 17:30PIACENZA: Piazza Cavalli, 17:30SANREMO: Piazza Colombo, 17:30AOSTA: Piazza Chanoux, 17:30PERUGIA: Piazza IV Novembre, 17:30PESARO: Piazza del Popolo, 17:30L'AQUILA: Prato del Duomo, 17:30CREMONA: Piazza Stradivari, 17:30PRATO: Piazza del Duomo, 17:30LIVORNO: Piazza del Municipio, 17:30TARANTO: Piazza Garibaldi, 17:30TRAPANI: Piazza Vittorio Veneto, 17:30Reggio Calabria: Piazza Italia, 17:30Ostia : VIALE MEDITERRANEO 85, dalle 15:00 alle 20:00LATINA: Piazza del Popolo, 17:30MESTRE: Piazza Ferretto, 17:30Forlì: piazzale della Vittoria, 17:30Lodi: Piazza della Vittoria, 17:30MONZA: Piazza Trento, 17:30Como: Piazza Cavour, 17:30LECCO: Piazza cermenati, 17:30Bassano del Grappa: Piazza Libertà, 17:30PIOMBINO: Piazza Verdi, 17:30ASCOLI PICENO: Piazza del Popolo, 17:30MACERATA: Piazza della Libertà, 17:30CAMPOBASSO: Piazza Vittorio Emanuele II, 17:30AREZZO: Piazza S.agostino, 17:30VITERBO: Piazza del Plebiscito, 17:30VERCELLI: Piazza Cavour, 17:30SALUZZO (CN): Piazza Cavour, 17:30Castelfranco Veneto: Piazza Giorgione, 17:30Massa (MS): Piazza Aranci, 17:30Busto Arsizio:Piazza San Giovanni, 17:30VOGHERA (PV): Piazza Meardi, 17:00Nizza Monferrato: piazza Garibaldi, 17:30Foligno: Piazza della Repubblica, 17:30 Montebelluna: Piazza del Municipio, 17:30.