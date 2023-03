Happy Birthday Lola Star, un mega party a Riccione

Happy Birthday Lola Star. La regina delle drag queen romagnole torna in scena domani (sabato 25 marzo) a Riccione presso Il Girasole - Pizza&Cocktails (viale Puglia 23).Lo show avrà inizio alle 22 e vedrà il trasformista Francesco Gibilaro, di origini siciliane ma da ormai dieci anni residente in Romagna, riportare in scena tutti i suoi costumi più belli con i quali riesce a stregare adulti e bambini.- Lola, o meglio Francesco, presso il locale riccionese celebrerà alla sua maniera gli imminenti 32 anni che compirà lunedì 27 marzo “anche se festeggiare prima porta male…” dice giustamente. Allora, come aperitivo festeggerà i primi 13 anni di carriera artistica. Quello di Lola Star è l’ennesimo ritorno. “Per più di un attimo ho pensato che col Covid la nostra arte sarebbe finita per sempre. Invece ci siamo ancora. Più forti, motivati e colorati di prima”.- Racconta Francesco: “Lo stop agli spettacoli segnato dai due anni di pandemia mi ha portato, a 30 anni appena compiuti, a fare delle riflessioni. Bisognava vivere ma anche essere soddisfatti, Così mi sono messo a vendere piadine con un obiettivo: diventare un parrucchiere professionista. Ci sono riuscito.Mi sono diplomato presso una prestigiosa accademia bolognese e oggi lavoro a Cesenatico nel salone del maestro Enrico Chillon grazie al quale, assieme ai tanti cari colleghi e colleghe, riesco a dare una forma diversa alla mia creatività e la stabilità che mi è servita a comprare casa. Ancora non ci credo!” .- Tutto questo senza rinunciare agli spettacoli serali: “Mi rinnovo sempre perché il trasformismo non è solo imitazione ma è anche poetica. Io ho la mia da sempre, rispetto alla quale non cedo di un passo. Parlo e mi esibisco per tutti. E i bambini sono i miei primi fan. Non c’è nulla di osceno nel recitare travestiti. Si può essere molto più osceni restando in giacca e cravatta. Lo diceva Renato Zero già cinquant’anni fa. Aveva pienamente ragione”.- Circa dieci anni fa Francesco fece scalpore per un’intervista a Le Iene nella quale raccontava come era stato costretto a fuggire dalla provincia siciliana omofobica che lo aveva allontanato anche dalla sua famiglia.Oggi tra i motivi per i quali è giusto festeggiare un ritorno, c’è anche la pace fatta con il padre: “Mi ha scritto dei messaggi che mai avrei immaginato. Oggi più di dieci anni fa, cresciuto anche io, invito tutti i ragazzi più giovani certamente a fare coming out e ad essere loro stessi ma con uno sforzo in più: cercare di comprendere meglio anche gli stati d’animo che spesso corrispondono a mancanze di conoscenza su tante cose delle persone che ci hanno messo al mondo.Il primo vero coming out non è nel mondo fuori ma dentro noi stessi e le nostre famiglie. Cerchiamo l’armonia dentro di noi per poter esporre davvero l’arcobaleno con orgoglio e gioia che saranno sempre più forti della tristezza e della disperazione”.