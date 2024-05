Hertz migliore autonoleggio per il business travel, vince gli Italian Mission Awards 2024

Si è svolta ieri sera a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci la Serata di Gala per la consegna degli Italian Mission Awards 2024 giunti alla 11° edizione.

Newsteca, la casa editrice milanese promotrice del premio, rappresenta oggi nel nostro paese il punto di riferimento per le aziende su come ottimizzare e gestire e trasferte di lavoro dei propri dipendenti.

20 premi suddivisi in 8 macro categorie - Trasporto aereo, Alberghi, Meeting ed eventi, Società di autonoleggio, Travel technologies, Travel management company (Tmc), Sostenibilità e inclusione – con le migliori iniziative in questo ambito, e Travel manager.

Quest’anno Hertz torna nuovamente sul gradino più alto del podio e ritira il premio come migliore società di autonoleggio per i viaggiatori d’affari.

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha commentato con queste parole: “Sono molto orgoglioso di questo importante riconoscimento. Salgo su questo palco a rappresentare tutta la squadra Hertz ed è una grande emozione tornare ancora qui, a testimonianza che le difficoltà degli ultimi anni sono stati per noi una sfida positiva che ci ha portato ad alzare ancora di più l’asticella e a porci nuovi traguardi con la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro. Questo premio per noi ha esattamente questo valore, che il nostro impegno sia riconosciuto e possa agevolare chi viaggia per lavoro. Viene premiata la passione, l’impegno, la dedizione e la grandissima forza che la squadra Hertz dimostra ogni giorno. Voglio esprimere ancora una volta quanto particolare sia anche quest’anno il valore di questo risultato, che premia la determinazione con cui guardiamo sempre avanti con crescente fiducia. Una nota importante è anche la motivazione che ha spinto la giuria ad attribuirci questo premio: per il nostro impegno nell’offrire una ampia gamma di soluzioni dall’ibrido all’elettrico puro, che rende ancora maggiore la nostra soddisfazione.”

Newsteca ha assegnato il premio IMA a Hertz con la seguente motivazione:

‘per l’offerta di servizi e tariffe dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e per il significativo impegno nell’elettrificazione della flotta, a vantaggio dell’ambiente’.

Il settore del Business Travel è un target molto importante per Hertz che investe notevoli risorse nella messa a punto di prodotti specifici nati dallo studio e analisi continui in delle esigenze dei viaggiatori d’affari che sono incardinate su valori essenziali come la flessibilità. L’offerta rivolta a questa tipologia di viaggiatori richiede da parte della compagnia di noleggio una spiccata capacità di anticipare le necessità che negli ultimi anni registrano una velocità maggiore di cambiamento. Questo richiede una revisione continua dei prodotti per adeguarli alle crescenti e sempre nuove necessità.