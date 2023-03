Incidenti sul lavoro, Durigon: "Lavoriamo perché tragedie come quella di Latina non accadano più"

Il governo “è al lavoro per garantire un'efficace tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sia chiaro, il tema è una priorità. Perché tragedie come quella che è successa oggi in una ditta di Latina, dove hanno perso la vita due giovani operai a seguito di un'esplosione di una bombola di ossigeno, non accadano mai più”.Così, in una nota, il Sottosegretario al Lavoro e Coordinatore della Lega per la Regione Lazio, Claudio Durigon.“I dati che riguardano gli infortuni e le morti sul lavoro sono preoccupanti e abbiamo già avviato un confronto con le parti sociali. Il nostro impegno è creare lavoro sicuro per i nostri lavoratori. Prevenzione, incentivi alle aziende per la sicurezza e più formazione. Questo è il nostro impegno. Esprimo vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie delle due giovani vittime", ha continuato.