Itaca 2022, Matteo Salvini e una kermesse che si riconferma unica in Italia.

“Oltre 2.500 adesioni a Itaca20.22 la tre giorni di Formello che da cinque anni rappresenta un punto di riferimento per una comunità che ha voglia di partecipazione pubblica e civica. Ringrazio Matteo Salvini che anche quest’anno ha partecipato alla nostra manifestazione: al suo fianco e della Lega, insieme a Gianni Sammarco, da Itaca arriva il nostro contributo e tutto il nostro impegno per riportare il centrodestra al governo del Paese e, tra pochi mesi, della Regione Lazio”.

E’ quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, al termine della kermesse promossa dall’Associazione Itaca2.0 e in collaborazione con il Comune di Formello.

A chiudere il viaggio tra le idee, lo speciale elezioni 2022 che ha visto confrontarsi sulle idee e i progetti per un centrodestra di governo Antonio Tajani, vicepresidente e Coordinatore Nazionale FI, Claudio Durigon, coordinatore Lega Lazio, Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera FdI, Maurizio Lupi, presidente Noi con l’Italia.

Sessanta i relatori che si sono alternati sul palco di Itaca20.22 per approfondire temi centrali dell’agenda politica e sociale: giovani, scuola, sanità, cultura, cinema: rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, imprenditori, accademici, esperti del mondo della sanità e della cultura hanno animato i dibattiti fornendo importanti spunti di riflessione e proposte per rilanciare settori che stanno soffrendo a causa della crisi economia e sociale.

Durante il viaggio tra le idee si è parlato della crisi economica e sociale insieme al segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, e delle prospettive di sviluppo del territorio attraverso l’attuazione del PNRR insieme a una rappresentanza di sindaci e il deputato leghista, Edoardo Rixi. Il futuro delle imprese è stato al centro del dibattito dedicato all’economia social e alla microfinanza a cui sono intervenuti il sottosegretario al MEF Federico Freni, e il presidente Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini.

Con la senatrice Giulia Buongiorno è stato approfondito il delicato tema del femminicidio e non è mancato un momento di riflessione sulla guerra in Ucraina e sui conflitti dimenticati nelle periferie del mondo con la toccante testimonianza di Padre Giulio Albanese, sacerdote e missionario, che ha raccontato le storie raccolte nel volume “Vittime e carnefici nel nome di Dio”.



Presente alla manifestazione come coordinatore di una interessantissima tavola rotonda sul cinema il direttore di Prima Pagina News Maurizio Pizzuto, grande esperto di questo mondo e grande comunicatore della storia della cultura italiana.

Nel corso della kermesse è stato, infine consegnato il Premio Itaca a professionisti della sanità, dell’impresa, della cultura e della comunicazione che si sono distinti per il loro impegno sociale nel corso delle proprie attività.

Itaca viaggio nelle idee torna nel 2023. (pn)