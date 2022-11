L'AltrItalia Ambiente celebra la Giornata Nazionale degli Alberi

L'Altritalia Ambiente ha celebrato con successo la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita con la Legge 10 del 2013, in numerose località d'Italia grazie all'impegno profuso dalle socie e dai soci coordinati dai locali responsabili.L'iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente, si è svolta quindi a Milano, promossa dal segretario lombardo Marco Castelnuovo nella Bilingual European School coadiuvato dai docenti Allison Kopack e José Frutos; a Pietra Ligure (SV), nella scuola parentale di Asinolla grazie alla segretaria ligure Mariateresa Bergamaschi; a Viareggio (LU) nella scuola primaria Tenuta-IC Darsena che ha visto la partecipazione della seconda classe e nella scuola parentale “Liberi Tutti” grazie al segretario toscano Andrea Lucca; a Roma nel liceo scientifico Giovanni Keplero su iniziativa del segretario generale Renato Narciso coadiuvato dai docenti dell'istituto Roberto Casalini e Lorenzo Ferretti (celebrata il 23 novembre per condizioni meteo avverse); a Trivento (CB) nella scuola media Nicola Scarano promosso dal vice segretario nazionale Filippo Poleggi con la messa a dimora di un ulivo; a San Marco Evangelista (CE) nell'istituto comprensivo Raffaele Viviani, alla presenza delle classi di alunni che vanno dalle materne alle medie, sono stati piantate essenze di rosmarino, salvia, di leccio e di mirto, grazie al segretario vicario nazionale Giuseppe Altieri che ha operato insieme all'associazione Raido Adventure guidata da Giuliano Carpentino; in provincia di Foggia, coordinati dal segretario regionale della Puglia Ruggiero Del Grosso, le sezioni di Torremaggiore e Serracapriola hanno rispettivamente piantato un ulivo nei giardini dell'istituto comprensivo “Via Sacco e Vanzetti- San Giovanni Bosco”, operazione tutta al femminile che ha visto scendere in campo le volontarie Alessandra Tomaselli, Carmelanna di Florio e Giusy Trotta, e la messa a dimora di ben 12 essenze divise equamente negli istituti tecnico Fiani-Leccisotti e il comprensivo Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II, per ciascuna struttura sono stati messi a dimora un oleandro, un pino domestico e un leccio, presenti oltre ai dirigenti scolastici, Virginia Carducci per il Leccisotti e Addante e Senatore per il comprensivo, anche il primo cittadino di Serracapriola Giuseppe D'Onofrio; infine a Messina, la Giornata è stata celebrata insieme all'associazione Kiwanis presieduta da Barbara Buccheri presso la scuola Leone XIII.Dalla Lombardia alla Sicilia i soci de L'Altritalia si sono impegnati a fondo per realizzare un' iniziativa dall'alto valore didattico, tesa a sensibilizzare le giovani generazioni circa l'importanza degli alberi e della loro fondamentale funzione biologica nel garantire la qualità dell'aria e, pilastro fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.