La prima edizione del “Premio Parola d’Oro” onora 17 importanti personalità

In un’epoca in cui la volgarità e il cinismo stanno diventando gli elementi devianti, non lasciando spazi a modelli di comunicazione più responsabili e costruttivi, il “Premio Parola d’Oro” apre un orizzonte innovativo dedicandolo a quanti nei vari ambiti della nostra società considerano la positività dei messaggi uno stile reputazionale e impegnato nello sviluppare buon senso.

Grazie all’impegno costruttivo di Claudio David, scrittore, attore e presentatore, sostenuto dall’On. Fabrizio Santori, l’idea di istituire un premio alle parole gentili usate è nata allo scopo di coinvolgere numerosi operatori della comunicazione e della società civile generando così un interesse molto forte che, questo venerdì a Roma, si trasformerà in una esclusiva manifestazione presso la Promoteca del Campidoglio.

Sarà, infatti, qui che la giuria assegnerà quello che è già diventato un ambito riconoscimento a ben diciassette protagonisti della nostra società individuati nelle figure di Simona Renata Baldassarre Assessore regionale alla Cultura per la categoria “Arte e Cultura”, Luigi Auletta CEO di Impero Couture per la categoria “Moda e Design sostenibile”, Giorgio Polesi Commissario Straordinario del Parco di Veio per la categoria “Ambiente”, Andrea Pierleoni Presidente Associazione Imprenditori Italiani per la categoria “Imprenditorialità”, Francesco Leardini e Danilo Melandri di Abracadown per la categoria “Inclusione”, Rossella Diaco giornalista RAI per la categoria “Giornalismo”, Ruben Guglietta Imprenditore edile e oleario per la categoria “Leadership”, Simona Lavazza Presidente di Rosaremo per la categoria “Sport e Benessere”, Federica Faiella Presidente della Fondazione Cave Canem per la categoria “Diritti degli Animali e Giustizia sociale”, Valerio de Gioia Magistrato per la categoria “Diritti umani e Giustizia sociale”, Francesco Greco regista per la categoria “Produzione audiovisiva”, Steve Lachance coreografo per la categoria “Danza e movimento”, Giulia Ragazzini attrice per la categoria “Attrice ed Influencer”, Claudia Gentile scrittrice per la categoria “Letteratura e Scrittura Creativa”, Daniele Bartocci Food manager per la categoria “Food”, Matteo Stefani CEO Borotalco TV per la categoria “Cinema e Produzione audiovisiva” e Jessica Fegatilli presentatrice per la categoria “Beneficenza e Solidarietà”.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del soprano Nunzia Durante, del tenore Fabrizio Giovinazzi, della cantante Giulia Furgiuele e delle attrici Irene de Arcangelis e Antonella Formisano. Dunque un ventaglio di personaggi ed agenti sociali impegnati nella crescita responsabile delle nostre comunità e nella cura, ormai più che indispensabile, del nostro linguaggio. Patrocinato dalla Regione Lazio e dell’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, il “Premio Parola d’Oro” verrà presentato da Lorella Di Biase e dal suo ideatore Claudio David (nella foto).