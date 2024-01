Lazio, Iannarelli (FdI): "Nuova Consulta Pari Opportunità, al via iter alla Pisana"

“Al via i lavori per la nuova Consulta femminile per le pari opportunità in Consiglio regionale del Lazio: la proposta di legge per l’istituzione dell’organo, avanzata da Fratelli d’Italia, è stata presentata stamane in I Commissione consiliare - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali.È un passo importante che segna una svolta nell’adeguamento al quadro ordinamentale rispetto ad una realtà obsoleta la cui attività risale a un decennio fa”.Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli (FdI), vicepresidente della Commissione IX - Lavoro, formazione, politiche giovanili e pari opportunità.“La proposta di legge semplifica la governance rendendo la Consulta uno strumento realmente efficace e partecipato per progredire sulla strada dell’uguaglianza e della cooperazione tra i sessi, con un occhio rivolto anche ad altri aspetti, come quello cruciale della conciliazione famiglia-lavoro.Spiace l’assenza delle colleghe e dei colleghi dell’opposizione in Commissione, per un’iniziativa su un tema trasversale e così importante per la società. Mi auguro che il percorso di attuazione di questa proposta di legge veda partecipi e cooperativi tutti i membri del Consiglio regionale” conclude Iannarelli.