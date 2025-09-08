Regionali Calabria: Mimmo Lucano è stato dichiarato incandidabile

L'europarlamentare ed ex sindaco di Riace Domenico "Mimmo" Lucano è incandidabile alle prossime Regionali in Calabria. Lo hanno deciso le commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza, che lo hanno cancellato dalla lista dell'Alleanza Verdi-Sinistra (Avs).

Lucano, che era candidato nelle circoscrizioni sud e nord, non potrà competere alla prossima tornata elettorale per effetto della legge Severino, dopo la condanna a 18 mesi con pena sospesa per falso nell'ambito del processo "Xenia".

I legali di Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno fatto ricorso alle Corti d'Appello di Reggio Calabria e Catanzaro, chiedendo che venga reinserito nella lista.