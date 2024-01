Lazio, sanità, Lena (Pd): "Richiesta audizione urgente su non rifinanziamento fondo contrasto disturbi alimentari"

“Sul tema del non rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi dell’alimentazione, ho proposto, al Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, un’audizione urgente sottoscritta anche dai colleghi Bonafoni, La Penna e Valeriani”.Così in una nota Rodolfo Lena, Vicepresidente della Commissione sanità del Consiglio Regionale del Lazio.“Il Governo, infatti, - continua Lena - nell’ultima legge di bilancio, non ha provveduto al rifinanziamento del Fondo istituito nel 2021, e che scadrà a ottobre di quest'anno.Grazie al Fondo, era stato avviato nella Regione Lazio il progetto ‘Potenziamento dell’assistenza a persone con Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione’, attivato presso 10 Asl e 3 Aziende ospedaliere, rafforzando i servizi già esistenti e migliorando i tempi di attesa.La mia richiesta di audizione ha lo scopo di conoscere le azioni che la Regione Lazio intenda intraprendere per garantire la continuità del servizio. Non possiamo consentire che un tema così importante cada nel dimenticatoio e che un servizio così nevralgico venga interrotto”, conclude Lena.