Libri: Esce "DA DESTRA A DESTRA" di Fabrizio Frullani

é un viaggio che ripercorre la storia, ancora molto breve, di Fratelli d’Italia.Un partito che in appena otto anni è passato da una iniziale presenza residuale a importante realtà della scena politica italiana. Questo libro è il racconto, attraverso gli eventi che hanno scandito la crescita politica del partito e i commenti di una parte dei protagonisti, di come tutto ciò sia stato possibile.Ci sono le considerazioni politiche, ma soprattutto il risvolto umano di questa piccola impresa. Una storia in controtendenza, quella di Fratelli d’Italia.In anni che hanno visto oscillazioni politiche velocissime, questa realtà è stata indubbiamente capace di crescere in maniera fi siologica e progressiva. Non è solo un libro per addetti ai lavori o simpatizzanti, ma un racconto per conoscere, da dentro e a fondo , la nuova destra di Giorgia Meloni.Si rivolge a tutti, sopratutto per chi proviene da sensibilità politiche ed ideologiche lontane da Fratelli d’Italia.Solo attraverso la conoscenza approfondita di questa, come delle altre realtà politiche, si può costruire un rapporto e un dialogo costruttivo e profondo. Rimango convinto che sia l’unico passaggio fondamentale per una nuova dialettica politica, nel rispetto reciproco.Per il bene del paese, per la nuova società del post Covid, per il futuro dell’Italia e delle nuove generazioni.