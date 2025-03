Libri: esce “L’ALGORITMO DELLA VITA” di Mons. Vincenzo Paglia

Presentato presso la nuova sede di CORE il libro L'Algoritmo della Vita, il nuovo saggio di Mons. Vincenzo Paglia. L'incontro ha riunito stakeholder provenienti dal mondo istituzionale e corporate per affrontare un tema sempre più centrale nella società moderna: l'intelligenza artificiale.

Moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, l'evento ha visto un confronto tra Mons. Vincenzo Paglia e il Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli. Il dibattito ha esplorato le sfide e le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, con particolare attenzione all'equilibrio tra progresso scientifico e centralità dell'uomo.

Nel corso della discussione, Mons. Paglia ha evidenziato come l'intelligenza artificiale rappresenti "un grandioso strumento con illimitate possibilità di applicazione", ma ha sottolineato l'importanza di guidarne lo sviluppo affinché sia al servizio del bene comune.

"Non si tratta solo di un tema politico, economico o tecnologico. Anche le religioni hanno il dovere di interrogarsi sul futuro dell'umanità e del pianeta, contribuendo a un dialogo che miri alla salvaguardia della nostra casa comune e alla promozione del bene collettivo."

Barbara Carfagna ha posto l'accento sul ruolo cruciale della tecnologia nel ridefinire la società contemporanea:

"Stiamo costruendo le infrastrutture digitali del nostro futuro, che non è solo economico, ma anche culturale, sociale e umano. In questo momento storico, comprendere il significato dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla nostra esistenza è fondamentale. Per questo è importante ascoltare voci come quella di Mons. Paglia, che invitano alla riflessione su un progresso tecnologico consapevole e responsabile."

L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle implicazioni etiche, sociali ed economiche dell'intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di un utilizzo consapevole della tecnologia per il bene della società.