Libri, Regno Unito: Salman Rushdie torna ai festival letterari, è atteso in Galles

Salman Rushdie sta per tornare in un festival letterario nel Regno Unito, a quasi tre anni dall'attacco terroristico subito negli Stati Uniti, in cui fu accoltellato diverse volte, rimediando gravi ferite.

"E' passato troppo tempo", ha commentato lo scrittore anglo-indiano. 77 anni, l'autore dei "Versi Satanici" si è detto felice della sua partecipazione all'Hay Festival in Galles, dove parlerà dei suoi libri recenti, 'Knife' e 'Victory City'.

Gli organizzatori dell'evento evidenziano che la sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito "ha un grande significato". "In un evento davvero speciale, esploreremo il suo lavoro recente e il potere della narrazione nel cambiare il mondo", evidenzia la responsabile del festival, Julie Finch.

Nel 2023, Rushdie, che vive negli Stati Uniti da anni, era stato insignito di una prestigiosa onorificenza reale dalla principessa Anna, durante una cerimonia al castello di Windsor: il titolo di Membro dell'ordine cavalleresco dei Compagni d'Onore, assegnato a chi si distingue per meriti eccezionali nella letteratura, nelle arti e nella scienza. Il titolo è stato conferito a Rushdie per la difesa della libertà di espressione, tema portante delle sue opere, che l'autore ha pagato di persona dagli anni di vita blindata per la fatwa emessa nei suoi confronti dagli ayatollah iraniani, che l'accusarono di blasfemia.