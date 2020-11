Libri: è uscito "L'Identità degli Italiani" di Pierluigi Cascioli

Incarcerati dentro casa dal coronavirus, molti Italiani hanno esposto alla finestra il tricolore. Nell’identità nazionale hanno trovato conforto in un periodo di angoscia. Il libro descrive la personalità specifica del nostro popolo; fornisce un’“ecografia” dello Spirito italiano; riporta un’enorme quantità di dati statistici positivi, i quali dovrebbero imporre agli Italiani di essere orgogliosi di se stessi; invita al patriottismo ed all’orgoglio nazionale; è un manuale di italianità.Gli Italiani sono realistici e pertanto flessibili; sono ingegnosi e creativi, per questo sono stati capaci di risorgere dopo l’immane distruzione dell’ultima guerra; hanno un carattere comunicativo ed allegro.Il fondatore e presidente del Censis, Giuseppe De Rita, nella prefazione scrive: “Caro Cascioli, mi sono letto, con una certa calma, il Suo libro e Le confesso che l'ho trovato di straordinaria ricchezza culturale ed umana. Ricchezza culturale perché è un libro in cui si ritrovano innumerevoli elementi di conoscenza e di giudizio, tanto che si è quasi tentati di tenerselo sul tavolo per ripesare qualcuna delle straordinarie citazioni e/o testimonianze che Ella è riuscito a mettere insieme con un lavoro certosino e tenace. Ma soprattutto ricchezza umana, perché, sia nella Introduzione sia nell'impostazione o nella conclusione dei vari capitoli, il lettore ritrova la fiducia e l'orgoglio di una identità italiana più ricca e sofisticata di quel che di solito pensiamo o spesso siamo portati a disprezzare. Abbiamo secoli di storia alle spalle e si sente!”Pierluigi Cascioli è stato il rappresentante dell’Italia nel Comitato delle politiche per la scienza e la tecnologia dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che ha sede a Parigi. É stato dirigente nel Ministero dell’Università e della Ricerca. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha collaborato con l’Ansa, IlSole – 24 Ore ed altre quarantuno testate e continua a svolgere attività giornalistica. Quale consulente ha collaborato con il Censis. É consulente dell’organizzazione internazionale Abdus Salam, che è un Centro dell’Unesco.