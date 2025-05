Libri, Venosa (Pz): Giacalone, Ainis, Luxuria e Cozzi tra gli ospiti di Borgo d'Autore 2025

Davide Giacalone, Michele Ainis, Vladimir Luxuria e Marcello Cozzi sono tra gli ospiti principali della quinta edizione di Borgo d’Autore, il festival del libro in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025 a Venosa, promosso dall’associazione culturale “Il Circo dell’Arte” con il sostegno del Comune di Venosa e inserito tra gli eventi del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata. Anche quest’anno la rassegna culturale accoglierà scrittori, saggisti, poeti, ma anche artisti e musicisti, con l’obiettivo di promuovere la lettura e favorire l’aggregazione intorno al libro.

Cuore pulsante dell’evento sarà il Castello “Pirro del Balzo”, il cui cortile ospiterà gli incontri con gli autori e la fiera dell’editoria, con case editrici provenienti da tutta Italia che presenteranno le migliori proposte dei propri cataloghi. Tra gli altri appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, previsti concerti, mostre, performance artistiche e attività rivolte a tutte le fasce d’età.

Il programma si articolerà in oltre quaranta appuntamenti distribuiti nelle quattro giornate del festival, coinvolgendo autori affermati ed emergenti, editori indipendenti, giornalisti, intellettuali, artisti visivi e performer. La letteratura sarà al centro delle sezioni “Parole d’Autore” e “L’editore consiglia”, con un focus sull’editoria lucana che tratta di storia, memoria e trasformazioni della Basilicata, mentre la sezione “Sguardi Altrove” accenderà i riflettori su rilevanti progetti culturali e iniziative di promozione territoriale. A completare il programma, “Borgo Junior”, per bambini e famiglie, “Musica d’autore”, con concerti blues, jazz e flamenco, e le visite guidate nel borgo.

Borgo d’Autore 2025 prenderà il via venerdì 30 maggio alle ore 18 con l’inaugurazione del festival e l’apertura della fiera dell’editoria nel cortile del Castello “Pirro del Balzo”.

In serata, nella sezione “Incontri d’autore”, sarà protagonista il giornalista Davide Giacalone, noto opinionista ed esperto delle dinamiche socio-politiche contemporanee, che presenterà il suo ultimo saggio “Colpevoli & vincenti. Gli occidentali contro se stessi”. A lui sarà inoltre assegnato il Premio Borgo d’Autore, dedicato a figure del mondo culturale e del giornalismo che con il loro impegno arricchiscono il dibattito pubblico e la vita civile.

Sabato 31 maggio, alle ore 19, nella sezione “Incontri” interverrà l’autorevole costituzionalista Michele Ainis, che affronterà il tema “La democrazia e dei suoi nemici”, proponendo al pubblico un’analisi approfondita sul ruolo delle istituzioni e del diritto nella difesa dei principi democratici, messi oggi sotto pressione da molteplici minacce.

Domenica 1° giugno, alle 20.30, spazio a Vladimir Luxuria, che nell’incontro “Il coraggio di essere una farfalla”, rifletterà sul senso dell’identità personale, sulla libertà di espressione e sul valore del cambiamento, offrendo una testimonianza intensa sul percorso verso l’autenticità e il rispetto di sé.

Per l’ultima giornata del festival, lunedì 2 giugno, è prevista in serata la consegna del Premio “Carpe Diem” per la narrativa inedita, cui seguirà l’incontro con Marcello Cozzi, sacerdote impegnato nella lotta per la legalità e la giustizia, che chiuderà la rassegna presentando “Uno così. Giovanni Brusca si racconta”, un dialogo con l’ex boss mafioso incentrato sul tema della responsabilità individuale e della possibilità di un riscatto morale.

Il programma completo di Borgo d’Autore 2025 è disponibile sul sito www.borgodautore.com.