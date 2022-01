Liliana Resinovic, amico: aspettiamo autopsia, verità deve venire fuori

“Aspettiamo i risultati dell’autopsia, deve venir fuori la verità, cos’ha fatto martedì o il pezzo di giornata di martedì che le è rimasto, anziché fare quel che ha detto, andare alla Tim e venire a casa mia fra le 9:30 e e le 10”. E' la testimonianza di Claudio Stirpin, l'amico 82enne di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso a Trieste, raccolta dal programma di Rai2 "Ore 14", condotto da Milo Infante.L'uomo è stato intercettato dall'inviata Barbara Di Palma mentre era in diretta dal Parco dell'ex Ospedale Psichiatrico di Trieste, dove è stato trovato un cadavere che potrebbe appartenere alla 63enne, ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia. Stirpin stava per lasciare una rosa sul luogo in cui il cadavere è stato trovato."C’è una saracinesca chiusa che si deve riaprire quando verrà fuori la verità che io spero prestissimo. Dalle 8.22 di martedì è rimasto tutto chiuso, muto, e non potevo non preoccuparmi, doveva venire e non è arrivata, un perché ci doveva essere, non c’era neanche un messaggio, una risposta né niente", ha continuato l'uomo, rispondendo alle domande dell'inviata.Ad una domanda di Milo Infante sul rapporto tra la donna e suo marito Sebastiano Visintin, Stirpin ha replicato: “Non me ne parlava, non so, probabilmente voleva lasciarlo, probabilmente sì, ma lei non è qui per confermare o smentire, per cui non serve, purtroppo”.