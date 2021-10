Maltempo: danni in Liguria, allerta rossa in Piemonte e Lombardia

Interrotta la circolazione su tre Strade Statali, danni anche a Roma e in Campania.

In seguito ai violenti temporali verificatisi questa notte, è allerta rossa per il Piemonte e una parte della Lombardia. Le precipitazioni hanno provocato danni in Liguria, dove a causa di alcune frane è stata interrotta la circolazione sulla Strada Statale 35 dei Giovi e sulla Strada Statale del Turchino. Su entrambe le Strade sono al lavoro i tecnici dell'Anas.E' stato chiuso, inoltre, anche il tratto della Strada Statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria. Danni anche a Roma, dove un fulmine ha causato l'interruzione della circolazione dei treni sulla tratta Roma-Napoli attraverso Formia e sulla Roma-Nettuno, e in Campania, dove si sono verificate interruzioni sulla Circumvesuviana e su altre linee ferroviarie.