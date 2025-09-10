Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:58
Maltempo: treno si ferma a pochi metri da una voragine nel Lecchese, disagi anche in Lazio, Liguria e Toscana
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
(Prima Pagina News)
Mercoledì 10 Settembre 2025
Oltre 280 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco. Sull'Isola d'Elba, circa 200 persone sono rimaste isolate per una frana. 

Nelle ultime 24 ore i Vigili del fuoco hanno effettuato 280 interventi in alcune aree del Nord e del Centro Italia, specie nel Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia.

Sono state 100 le richieste di soccorso gestite dalla sala operativa del comando di Roma e portate a termine nella notte dai Vigili del fuoco a causa del maltempo: Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani e parte del litorale romano sono state le zone maggiormente colpite. Squadre al lavoro per la rimozione di alberi e rami caduti, danni d'acqua, la messa in sicurezza di insegne e pali pericolanti.

Nella notte, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo che hanno causato anche l’esondazione di alcuni torrenti, sono stati effettuati nel comasco 40 interventi: nei comuni di Blevio e Torno sono state evacuate 19 persone da strutture allagate o danneggiate.

Più di 15 le operazioni svolte nella notte a Lecco, dove uno smottamento ha interrotto un tratto della locale linea ferroviaria Milano-Lecco via Molteno: i pompieri sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine che si era aperta vicino alla stazione di Bulciago (Lc). 

Pioggia e vento anche in Toscana, nelle province di Massa Carrara e Livorno, Le maggiori criticità si sono registrate all’Isola d’Elba, dove una frana ha comportato l’interruzione della viabilità in località Forno, che ha isolato temporaneamente circa 200 abitanti.

Il maltempo ha sferzato anche la provincia di La Spezia, dove gli interventi hanno riguardato per lo più prosciugamenti, messa in sicurezza di alberi pericolanti e il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

