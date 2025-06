Manfredi Roesler Franz, domani il lancio del suo libro alla Mondadori di Via Cola di Rienzo

“Ho nuotato per ore, dedicato tempo a osservare l’oceano, registrato video. Ho cercato albe e tramonti, spinto dal desiderio continuo di lasciarmi stupire dalla natura. Ho conosciuto persone e poi cercato la solitudine. Ho preso del tempo per migliorarmi, in ogni modo possibile. Ho fatto tanto e ho fatto poco, dipende dai punti di vista, ma sicuramente ho vissuto e questo non è affatto scontato…”.

Libri appena freschi di stampa. “Lascio tutto e riparto da me. Dove comincia la libertà”, 212 pagine Edizioni DeAgostini, di Manfredi Roesler Franz, più che una guida viaggi come molti si immaginano, è un lungo viaggio nell’anima e nella mente di un giovane manager romano che ad un certo punto della sua vita lascia tutto, gli agi di una carriera sicura e la certezza di un futuro da VIP, per dedicarsi a se stesso e lo fa comprandosi un van e andando in giro per il mondo con la sua macchina da presa. Insomma, il sogno segreto forse di ognuno di noi.

"Vivo in un piccolo van con un giardino infinito." È così Manfredi Roesler Franz descrive la sua nuova vita. Creatore di contenuti, seguitissimo sui social, Manfredi ha deciso a 30 anni di lasciare un lavoro sicuro e una carriera avviata per inseguire un sogno: esplorare il mondo in van. Da manager in azienda a creator digitale, condivide con la sua community di oltre 300.000 followers le avventure della sua "VanLife", inseguendo albe e tramonti. In queste pagine, che sono di una suggestione senza pari, la storia di un uomo che ha lasciato la sicurezza della città per reinventarsi, on the road.

In Lascio tutto e parto da me Manfredi ci accompagna in un viaggio che è prima di tutto interiore. Ogni capitolo è un invito a riscoprire la semplicità e la forza del vivere libero, fuori dagli schemi. Il libro perfetto, insomma, per chi sogna la libertà, ama l’avventura e vuole cambiare vita, anche solo per un momento.

Cos’è successo in realtà nella vita di Manfredi Roesler Franz?

Una mattina questo giovane informatico si sveglia e decide di cambiare vita. Il suo sogno è un altro. Vuole andare in giro per il mondo. Ha voglia di riprendere con la sua telecamera i tramonti più suggestivi del pianeta. Sceglie di vivere on the road, per registrare e fissare su pellicola (oggi è tutto digitale in 4K) i paesaggi più belli della terra. La scoperta, prima di tutto. Le emozioni del cuore, e le suggestioni degli orizzonti subito dopo. La certezza dei mari puliti e la magia delle cascate innevate delle Dolomiti ancora oltre. Lo cerchiamo e lo troviamo appollaiato a 5 mila metri di altezza sulla baita di montagna più irraggiungibile delle Alpi.

Nato a Roma il 27 maggio 1992, Manfredi Roesler Franz rispecchia per intero e fino in fondo quelle che sono le caratteristiche del segno zodiacale dei Gemelli, che poi è il suo segno naturale.

Non sono un esperto di questa materia ma se mi affido all’Intelligenza artificiale per capire meglio cosa significhi essere nati sotto il segno dei gemelli ne ricevo una risposta immediata che è questa: “Il segno dei Gemelli è tremendamente curioso. Prova nella conoscenza un piacere infinito, che è paragonabile a quello che prova il Toro nel cibarsi. I Gemelli sono attenti ai particolari (difficile che si facciano sfuggire qualche avvenimento) e hanno un grande senso dell’umorismo. D’altro canto, questa loro intelligenza ha come contrappeso una certa superficialità, imposta da Mercurio, che fa tornare il Gemelli fra i comuni mortali. I Gemelli ascoltano e guardano tutto ma, il più delle volte, non hanno tempo né voglia di immagazzinare tutto quello che scoprono. Hanno un forte senso teatrale, doti comunicative e una grandissima simpatia, che arricchisce il mondo non meno di quanto facciano le sfuriate dell’Ariete e l’atteggiamento conservatore del Toro. Le loro professioni, oltre che con la recitazione, hanno spesso a che fare con il mondo della parola: sono ottimi relatori e pubblicitari”.

Per anni Manfredi ha seguito il percorso che tutti, compreso lui, consideravano giusto: la facoltà di Statistica, un internship alla New York University, una fortunata carriera ad attenderlo nel mondo della data science. Eppure, quella sensazione di realizzazione e felicità che tanto si aspettava dopo ogni traguardo continuava a sfuggirgli. E mentre la sua vita scorreva, perfetta sulla carta, iniziava a crescere un dubbio: è davvero questa la mia strada? E se io volessi qualcosa di completamente diverso? Poi un giorno, durante un’escursione, la risposta arriva nel modo più brutale: un incidente in montagna, la paura concreta di non farcela. E un pensiero improvviso, nitido, impossibile da respingere: “Se oggi fosse il mio ultimo giorno, morirei infelice”.

Appena sei mesi dopo quell’evento, la sua vita cambia: un van invece di una casa in centro a Milano e davanti a sé un viaggio, un progetto completamente nuovo. Quando si prende una decisione del genere e si è giovani, un pizzico di incoscienza fa parte del piano, ma Manfredi sa bene che per guadagnarsi quella libertà non può partire del tutto alla sprovvista. Così, inizia a studiare videomaking e fotografia, a reinventarsi per dare un nuovo senso al viaggio stesso. Proprio la statistica gli aveva insegnato che è impossibile prevedere tutto. Quindi perché non provarci veramente? Provare a essere felice, libero.

Il percorso non è stato facile. È stato guidare al buio, tra nuove paure e debolezze, per poi capire che la felicità non è la destinazione, ma un modo di camminare nel mondo. "Lascio tutto e riparto da me" è il racconto di tutte le domande che precedono un grande cambiamento e delle risposte che si trovano solo strada facendo. Il viaggio di un ragazzo, fuori e dentro se stesso, ma soprattutto un invito a mettere in discussione le certezze imposte e a trovare quel coraggio per scegliere la propria strada, anche se nessuno l’ha mai percorsa prima.

Ora questo libro, appena fresco di stampa, che è già in testa alle classifiche di vendida su Amazon per i libri di viaggio, e che conferma quanto la sua scelta coraggiosa sia stata alla fine vincente.