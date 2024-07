Mara Venier torna a Mestre (Ve) per i 30 anni di Azzurra Music

Mara Venier sarà la straordinaria presentatrice della serata di gala "La musica è Azzurra: 30 anni in una notte", un evento unico e gratuito che si terrà il 31 ottobre 2024 al Teatro Toniolo di Mestre (Venezia) per celebrare i 30 anni della storica etichetta veneta Azzurra Music fondata da Marco Rossi.

La "zia" più amata dagli italiani, uno dei volti più conosciuti della tv con la sua pluriennale conduzione di Domenica In su Rai 1, torna ad abbracciare la città dove è cresciuta, Mestre, e con cui ha un forte legame.

Mara Venier, con la sua riconosciuta professionalità e simpatia, ha avuto modo di ospitare a Domenica In e di conoscere personalmente la maggior parte degli artisti musicali italiani. Questo suo forte legame con il mondo della musica e le sue origini venete rendono così la “Signora della domenica” la ciliegina sulla torta di questa serata imperdibile.

Azzurra Music è una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane, che ha pubblicato Patty Pravo, Dodi Battaglia, Al Bano, Riccardo Fogli, Grazia Di Michele, Rettore, Le Orme, Bobby Solo e molti altri grandi artisti. Gli investimenti incessanti e la costante ricerca di un adattamento alle mutate condizioni di mercato hanno permesso alla Azzurra Music di Marco Rossi e a tutto il suo team di crescere costantemente e di arrivare a 30 anni con ancora tante idee e circondati da artisti e addetti ai lavori affezionati.

"La musica è Azzurra: 30 anni in una notte" sarà una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica, fortemente voluta dall’etichetta per ringraziare i suoi collaboratori, gli artisti, gli addetti ai lavori e il territorio che in questi anni l’ha vista crescere.

La serata promette un cast artistico stellare. Il link per prenotarsi gratuitamente sarà disponibile da settembre.

L'appuntamento è pianificato in collaborazione con la Regione Veneto, la partecipazione della Città di Venezia e l'intervento di Arteven, Circuito Multidisciplinare del Veneto. È prodotto da Azzurra Music con la direzione artistica di Marco Rossi e il coordinamento di Paolo Baruzzo, da più di due anni responsabile eventi dell'etichetta, con il supporto operativo del Teatro Toniolo.

Il Teatro Toniolo di Mestre, dove si terrà l’appuntamento del 31 ottobre, è un punto di riferimento artistico e culturale della città di Venezia e della sua terraferma da oltre un secolo. Negli anni ha catalizzato un numero sempre maggiore di persone grazie alla qualità dell'offerta, collocandosi stabilmente, in Italia, ai primi posti nella sua categoria.

Radio Partner dell'evento è Radio Company.