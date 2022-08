Mattarella vacanze in Sardegna: "Difficile non tornare ad Alghero"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato oggi pomeriggio ad Alghero, dove trascorrerà le sue vacanze estive."Difficile non tornare ad Alghero", ha detto il Capo dello Stato, che è stato accolto all'Aeroporto Militare dal "Bentornato in città" del Sindaco, Mario Conoci, a cui Mattarella ha replicato con un segno di gradimento, da cui ha lasciato intendere che questo, per lui, è il posto migliore dove passare le ferie. "Staccarsi da Alghero non è facile", ha evidenziato.Ad accogliere Mattarella c'erano anche il Prefetto di Sassari Paola Dessì, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Luca Goretti, il Comandante dell'aeroporto Domenico Cecco e le cariche provinciali dell'Esercito e delle Forze di Polizia.Mattarella si è fermato all'Aeroporto Militare per quasi 30 minuti, durante i quali ha chiesto al Sindaco notizie sulla stagione turistica e compiacendosi del fatto che Alghero stia vivendo un momento positivo da questo punto di vista.Il Capo dello Stato passerà le vacanze insieme con la figlia, a cui il Sindaco Conoci ha regalato un mazzo di fiori, e con gli altri familiari. Il programma delle vacanze prevede mare, riposo e pochissime uscite: questo è quanto ha fatto intendere lo stesso Mattarella, rispondendo all'invito di Conoci in Municipio.