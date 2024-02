Medio Oriente, Schlein sente Meloni: "Chiesta un'iniziativa diplomatica e politica molto più forte ed incisiva"

Si è tenuta oggi una conversazione telefonica tra la premier, Giorgia Meloni, e la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sulla situazione in Medio Oriente. La telefonata era stata annunciata dalla stessa Schlein, nei giorni scorsi.Proprio stamani, la Camera ha approvato la mozione del Pd, che impegna il governo a “sostenere ogni iniziativa” che punti “a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza“. Sul tema, il governo non ha espresso alcun parere, rimettendo tutto nelle mani dell'Aula. La mozione è passata con l'astensione della maggioranza.Via libera anche alle mozioni di maggioranza, che vedono Andrea Orsini (FI) come primo firmatario, e quelle di Azione, a prima firma di Ettore Rosato."Ho chiamato Meloni sul conflitto in Medio Oriente chiedendo un'iniziativa diplomatica e politica molto più forte ed incisiva del governo italiano in linea con quella è la tradizione diplomatica italiana e senz'altro siamo felici che l'astensione non abbia impedito che passasse questo punto per noi dirimente, noi il cessate il fuoco lo chiediamo da ottobre ed in questi 4 mesi la situazione è solo che peggiorata. Trovo positivo che oggi ci sia stato questo passo avanti della Camera", ha detto Schlein, parlando con i giornalisti alla Camera."Andiamo a occuparci del voto importante in Parlamento, il Pd ha presentato una mozione" relativa al Medio Oriente, "sentiamo l'esigenza che ci sia un dibattito avanzato sul dramma di Gaza e ci siamo mossi a partire da questo auspicio, non si può assistere in silenzio al massacro dei civili", ha aggiunto.