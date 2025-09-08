Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 21:02
Meteo: nuvole sull'Italia, piogge sparse sul nord-ovest

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al nord, stazionarie o in rialzo al centro-sud.

(Prima Pagina News)
Lunedì 08 Settembre 2025
Roma - 08 set 2025 (Prima Pagina News)

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al nord, stazionarie o in rialzo al centro-sud.

Cieli irregolarmente nuvolosi sull'Italia, con piogge nel nord-ovest, che nel pomeriggio si estenderanno su tutto il Settentrione, sulle aree interne della Toscana, sull'Umbria e sull'alto Lazio. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per domani.

Nello specifico, al nord si prevede al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio precipitazioni che si estendono sugli altri settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e piogge diffuse.

Al centro, invece, sono previsti al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia sulle coste della Toscana. Al pomeriggio fenomeni che si estendono alle zone interne della Toscana, Umbria e alto Lazio, invariato altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con maltempo sui medesimi settori.

Per Roma si prevedono nuvolosità in transito e schiarite nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Poche variazioni in serata mentre nella notte si attendono le prime piogge sparse. Temperature comprese tra +20°C e +31°C.

Per il Lazio si prevede al mattino tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Nel pomeriggio ancora addensamenti in transito con locali piogge possibili sui settori settentrionali, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata mentre peggiora nella notte con temporali in arrivo dal mare.

Al sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino nuvolosità medio-alta in transito ovunque; soleggiato solo sulla Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi sulla Sardegna orientale. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali; peggiora nella notte sulla Sardegna, con piogge e temporali.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al nord, stazionarie o in rialzo al centro-sud.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Centro Meteo Italiano
Italia
meteo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

