Meteo: tempo ancora stabile su tutta Italia
Meteo: tempo ancora stabile su tutta Italia

Le previsioni del Centro Meteo Italiano per domani.

(Prima Pagina News)
Giovedì 18 Settembre 2025
Roma - 18 set 2025 (Prima Pagina News)

Le previsioni del Centro Meteo Italiano per domani.

Ancora tempo stabile sull'Italia per la giornata di domani, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche nube in arrivo al Nord-Ovest.

Si prevede una giornata all'insegna del bel tempo anche per il Centro, con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con prevalenza di cieli sereni e al più qualche velatura sui settori tirrenici.

Bel tempo anche a Roma, dove si prevede tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +19°C e +32°C.

Per il Lazio è prevista una giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e possibile qualche velatura in transito sulla Sardegna.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale rialzo su tutta l'Italia.


Centro Meteo Italiano
Italia
meteo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

