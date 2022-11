Migranti, il Sindaco di Tolone: estremisti di destra sfruttano tragedie umane, sono avvoltoi

La compagine di estrema destra è "sempre pronta a sfruttare la miseria e le tragedie umane". Così, in una nota, il Sindaco di Tolone, Hubert Falco, esprime il suo disappunto verso una parte della politica francese, che pecca di assenza di "umanità" nei confronti dei migranti ospitati sulla nave Ocean Viking."Invece di venire a Tolone per esprimere il loro odio, lasciate che vadano a Roma per convincere i loro complici a fare il loro dovere", prosegue, riferendosi allo sbarco negato a Catania dal governo italiano."Sono come avvoltoi intorno a questa barca oggi", continua Falco. "Peccato che l'estrema destra francese, che professa il nazionalismo, condanni il proprio Paese piuttosto che l'Italia che ha violato tutti gli accordi internazionali e calpestato tutti i suoi doveri", aggiunge, per poi inviare un messaggio ai suoi concittadini: "Conosco la gente di Tolone e la loro qualità del cuore, il loro senso dell'onore. Non si lasceranno ingannare da questo balletto politico indecente".