Minoranze Linguistiche & Fondazione Crucitti. al via il primo Programma dell’Accesso per l’Insegnamento della Lingua Arbëreshe

Il programma sarà possibile vederlo sulla rete televisiva della Rai Radiotelevisione Italiana, canale 821 del Digitale Terrestre, e Rai Tre Calabria, a diffusione regionale.

Il Presidente della Fondazione Salvatore Crucitti Onlus, l’ing. Demetrio Crucitti, dichiara che questo è stato possibile grazie alla collaborazione di più persone ed enti in particolare vuole ringraziare l’Eparchia di Lungro, il Collegio Romano-Greco di Roma dove è stato possibile effettuare le riprese, l’avv. Ylli Pace che si è prodigata a presentare il messaggio importantissimo per l’insegnamento della Lingua Arbëreshe nelle scuole come previsto dalla Legge Quadro Nazionale 482/99 di attuazione Costituzionale e dalla possibilità di avere programmi televisivi radiofonici e servizi giornalistici in lingua Arbëreshe grazie al riconoscimento della Lingua Arbëreshe nel Contratto di Servizio Rai-Stato 2023-2028 a carico del Governo Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Informazione ed Editoria, grazie alle sinergie interistituzionali (Parlamento: Gruppo Parlamentare di FI-PPE e Commissione Permanente di Vigilanza sulla RAI, Governo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Rai Radiotelevisione Italiana, Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, MEF e Corte dei Conti, Regione Calabria Assessorato alle Minoranze Linguistiche Storiche, Fondazione in House della Regione Calabria per la Comunità Arbereshe, Eparchia degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale di Rito Bizantino con Curia Vescovile a Lungro (Cs-Italy) che finalmente dopo 49 anni (dalla Legge 103/1975) vedono questo importante passaggio e presenza nel Contratto di Servizio Rai-Statp 2023-2028 della Lingua Arbëreshe.

L’ing. Demetrio Crucitti, auspica che questa sia solo una sperimentazione, che possono comunque utilizzare tutti i soggetti previsti dal Regolamento della Commissione di Vigilanza Rai, comunque i programmi per l’Accesso non hanno nulla a che vedere con la realizzazione di un Palinsesto televisivo e radiofonico dedicato alla Lingua Arbereshe in cui auspica che saranno attivate soluzioni nella Convenzione Rai-Stato 2023 -2028 per la produzione da parte di Rai Radiotelevisione Italiana e con l’apporto di soggetti terzi di programmi e reportage giornalistici per la produzione di trasmissioni in Lingua Arbërshe in cui nessuno verrà messo da parte, considerando la presenza della popolazione Arbëreshe su diverse regioni, in questo la tecnologia ci verra’ incontro, e poi nell’ anno di Gugliemo Marconi questo programma per l’Accesso è solo un momento di buon auspicio.

Il Programma per l’Accesso Regionale “Insegnamento della Lingua Arbëreshe” è stato possibile grazie all’iter previsto dal Protocollo stipulato e rivisto alle nuove esigenze dell’innovazione Digitale, sotto l’egida della Commissione di Vigilanza e Rai Parlamento per il “visto si stampi”, tra il Co.Re.Com Calabria Presidente avv. Fulvio Scarpino e il Direttore della Sede Rai per la Calabria dott. Massimo Fedele.