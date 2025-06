La musica di "Tim Summer Hits" torna su Rai 1

Prosegue l’appuntamento con la grande musica dell’estate: questa sera alle 21.30, su Rai 1, torna "TIM Summer Hits", lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in simultanea anche su Rai Radio2, con le interviste esclusive e i contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay.

Numerosi artisti tra i più amati del panorama musicale si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo, portando le loro ultime hit e facendo vivere al pubblico tutte le emozioni e l’energia della musica dal vivo. Ospiti della seconda serata: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Bigmama, Bnkr44, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique, Rose Villain, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Joshua e Tormento, Tananai, The Kolors, Tropico.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi.

Per il quarto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits. Un progetto che prenderà forma in un racconto crossmediale abbracciando TV, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà presente nell’anteprima televisiva e nelle citazioni di palco, passando per una forte attivazione sui social con contenuti curati dal TIM AI Data Lab e dedicati al ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. Inoltre, sono previste attività in store TIM, iniziative in piazza e pre-show live in collaborazione con Rai Radio2, pensati per avvicinare il pubblico agli artisti e creare momenti di connessione autentica.