Msi, La Russa, mio padre tra i fondatori in Sicilia, lo scelse rispettando Costituzione

"Nel ricordo di mio padre, che fu fra i fondatori del Movimento sociale italiano in Sicilia e che scelse il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana".Così, in un post su Instagram divulgato ieri e poi aggiornato stamani, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato i 76 anni dalla fondazione del Movimento Sociale Italiano, avvenuta il 26 dicembre 1946.