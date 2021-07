Musica: al via da Cantù (Co) il "Ristrutturazioni" tour di Agnese Valle

Il 25 luglio a Rosolina Mare sul palco di "Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty".

Parte domani il tour della cantautrice e clarinettista romana Agnese Valle che la vedrà, domenica 25 luglio a Rosolina Mare, dividere il palco di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, con i Negramaro, vincitori quest’anno della sezione big del Premio Amnesty.La Valle, lo scorso anno, si è aggiudicata il premio della critica nella sezione emergenti, con il brano “La terra sbatte” Prima di approdare in Veneto, domani la cantautrice sarà a Cantù (Como), accompagnata da Annalisa Baldi alla chitarra, nei giardini di Villa Calvi per la “Festa Maremmano”.La Maremmano Records è l’etichetta del suo ultimo album, “Ristrutturazioni”, che sarà il protagonista dei suoi live. Si tratta del terzo disco della cantautrice. È la storia di un cambiamento, del rinnovamento di un edificio complesso come quello dell’essere umano, che, conservando le sue fondamenta, tenta di dare una nuova forma allo spazio da abitare nel suo presente. Così qualcosa si conserverà, qualcosa andrà buttato, altro sarà semplicemente restaurato per tornare a nuova vita. E' un costante dialogo tra la dimensione interiore e il fuori da sé, un’alternanza tra buio e luce, poiché ogni cambiamento, seppur migliorativo, prevede un momento di paralisi e poi di spavento, prima della risoluzione.L’album contiene brani che, usciti in precedenza come singoli, hanno ottenuto riconoscimenti di rilievo: “Come la punta del mio dito”, scritto con Pino Marino, ha vinto il Premio Panseri ed è stato finalista nelle Targhe Tenco come miglior canzone; “La terra sbatte” si è aggiudicata, appunto, il Premio della critica nella sezione emergenti del Premio Amnesty di Voci per la libertà.I concerti del mese di luglio si concluderanno il 26 con una data all’Arthur’s Bar di Monte San Vito.23 luglio - Festa Maremmano-Giardini di Villa Calvi – Cantù (Como)24 luglio - House concert - Besana in Brianza (Monza Brianza)25 luglio - Voci per la Libertà - Rosolina Mare (Rovigo)26 luglio - Arthur’s Bar - Monte San Vito (Ancona)13 agosto - Roseto degli Abruzzi (Teramo) - con Nathalie e Sara Romano14 agosto – Feltre (Belluno) - con Nathalie e Sara Romano15 agosto - Feltre (Belluno)- con Nathalie e Sara Romano10 settembre - Roma International Busker Festival - Porto di Fiumicino11 settembre - Roma International Busker Festival - Porto di Fiumicino16 settembre - Sicilia Jazz Festival - con Nathalie e Sara RomanoE’ una cantautrice e clarinettista romana con alle spalle già un bel percorso artistico e numerosi riconoscimenti: Premio della critica Amnesty International Emergenti 2020, Premio Panseri 2018, Premio della critica al Bianca d’Aponte 2017. La sua “Come la punta del mio dito” – scritta a quattro mani con Pino Marino - è, secondo i giurati della Targa Tenco, una delle cinque più belle canzoni del 2018, anno in cui arriva anche seconda al Premio dei Premi al Mei di Faenza.Già il suo primo album, “ Anche oggi piove forte...”, viene inserito tra i 30 dischi candidati alla Targa Tenco “Opera prima” nel 2014; poi nel 2015 Valle arriva alle audizioni live di Musicultura ed in semifinale al Premio Fabrizio De André.Nel 2016 il suo secondo lavoro discografico, “Allenamento al buonumore”, guadagna nuovamente la nomination alle Targhe Tenco, questa volta nella categoria “album assoluto”.Dal 2014 è docente presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia per CO2, un progetto di educazione all'ascolto nelle carceri ideato da Franco Mussida della PFM.Dal 2020 ha un suo programma radiofonico su Radio Elettrica che prende il nome dal suo album “Allenamento al buonumore”.E’ diplomata in clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo strumento lo si trova anche nella colonna sonora del film di Edoardo Leo “Buongiorno papà”, nel video “Se non ora quando” a cura di Lunetta Savino e Cristina Comencini, in “Cancao do mar” con Francesco Di Giacomo e nell'album “Il fischio del vapore” di Francesco De Gregori e Giovanna Marini.“Ristrutturazioni”, uscito ad ottobre scorso, è il suo terzo album di inediti.