Musica: Damiano David, in uscita il nuovo singolo "Voices"

È uscito oggi, venerdì 2 maggio, “Voices”, brano di Damiano David, estratto dal suo primo album solista, “Funny little Fears”, in uscita il 16 maggio.

L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione Cd e vinile, è disponibile in pre-order.

“Voices”, già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell’album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente. Il brano è stato annunciato da Damiano sui suoi social tramite un post su Instagram e un video su TikTok.

Online anche la performance di “Voices” live from Vevo Studios.

Damiano ha commentato: “'Voices' rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo. Ho definito 'Funny little Fears' il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante. Pubblicare 'Voices' prima dell’uscita dell’album è come voltare l’ultima pagina del prologo di questo diario”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (sold out), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (sold out) e il 12 ottobre.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

E prima di intraprendere il suo tour mondiale, Damiano quest’estate si esibirà in alcuni tra i più importanti festival musicali al mondo, come, tra gli altri, il Lollapalooza a Chicago, il Bonnaroo Music & Arts Festival in Tennessee e il Seoul Jazz Festival a Seoul, prima esibizione in assoluto di Damiano in Corea del Sud.