Musica: dopo il debutto del tour a Caracalla, Alessandra Amoroso torna con l'album "Io non sarei"

A quattro anni dall’ultimo disco, domani, venerdì 13 giugno, esce “Io Non Sarei” (Epic / Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso che sarà disponibile in versione cd e vinile.

“Io Non Sarei”, che vede la direzione artistica di Zef, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul.

Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell’artista, prima parte di un progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva.

“Io non sarei” è la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare – spiega Alessandra - e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’identità e si abbraccia ciò che si è veramente, ogni giorno, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva. È un lavoro che parte dalla mia esperienza ma che mi piacerebbe potesse raccontare qualcosa di chi lo ascolta: di chi ha amato le persone sbagliate ma sta ancora imparando, di chi si mette ogni giorno in discussione, di chi sceglie con coerenza se stesso.” “Con Alessandra in studio c’è stato subito un ascolto profondo – racconta Zef. Ogni pezzo è nato da un confronto vero, senza sovrastrutture. Lei ha un modo diretto di arrivare alle emozioni, e questo ha influenzato il mio modo di produrre: abbiamo cercato l’essenziale, senza paura di spogliarci del superfluo.”

Oltre ai brani inediti, l’album contiene "Fino a Qui", brano con cui l'artista si è presentata per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, la hit "Mezzo Rotto" ft. Bigmama che la scorsa estate ha conquistato i vertici di tutte le classifiche, il brano "Si mette male", scritto da Tananai, il singolo "Cose stupide", e "Serenata", brano in duetto con Serena Brancale uscito poco giorni fa e già candidato a diventare una delle colonne sonore di quest’estate, che ha fatto il suo esordio in top20 su Spotify e che in soli 10 giorni ha superato 1 milione e mezzo di stream. Il brano è accompagnato da un video, diretto da Marco Braia per Borotalco TV e visibile su YouTube, che ha già superato 1 milione di visualizzazione in pochi giorni.

La direzione visual del progetto è stata curata da Corrado Grilli.

Questa la tracklist di “Io non sarei”:

Cose Stupide

Serenata ft. Serena Brancale

Tutto a posto

Io Non Sarei

Mezzo Rotto ft. BigMama

Rimani Rimani Rimani

Per Sempre, Ancora

Mettimi Alla Prova

Si Mette Male

Solo Che Non Lo Sapevi (Aria)

Fino A Qui



Alessandra, ha presentato la title track “Io non sarei” in anteprima live ieri sera alle Terme di Caracalla di Roma durante la prima tappa del suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, una serata speciale in cui ha portato sul palco la sua energia e l’emozione dei suoi più grandi successi e ha duettato con alcuni ospiti speciali: Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello.



Queste le prossime date del tour:

26 giugno 2025 - Ferrara – “Ferrara Summer Festival”, Piazza Ariostea

3 luglio 2025 - Marostica (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 - Trento – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 - Taormina (ME) - “Sotto Il Vulcano Fest”, Teatro Antico

18 luglio 2025 - Asti – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 - Cernobbio (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 - Codroipo (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 - Marsciano (PG) - Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 - Forte dei Marmi (LU) - Villa Bertelli

5 agosto 2025 - Lanciano (CH) - Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 - Lecce - “Oversound Music Festival”, Cave Del Duca

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.