Musica e natura: al via a Corato (Ba) il "Secolare Festival"

Il 9 e 10 settembre, all'Agriturismo San Giuseppe di Corato dal pomeriggio a tarda notte, il Secolare festival offrirà ai suoi visitatori la possibilità di vivere appieno una experience turistica, unendo musica e natura: sul main stage il math-rock degli Horse Lords (USA), le acrobazie vocali di Marina Herlop (SPA), gli inglesi Emma Tricca e L.A. Salami, esponenti di rilievo della scena alt-folk contemporanea, gli italiani Parbleu con il loro funk equatoriale.Per chi acquisterà il full pass al botteghino predisposto alla Pro Loco di Corato (in Piazza Sedile, 41) o sui canali Dice per la vendita online sarà possibile usufruire anche del free camping (solo su prenotazione inviando una mail all’indirizzo info@secolarefestival.it) per poter poi godere dei servizi e degli spazi che offre la zona che si apre sul Parco Nazionale dell’Alta Murgia.Il Secolare Festival è un’idea di Società Cooperativa Spore di Corato co-organizzato con la Pro Loco Quadratum APS di Corato, un progetto per un festival identitario del territorio della città promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI azione 6.8 – “Palinsesto PP-TPP Puglia – Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con il Comune di Corato, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il G.A.L. Castel del Monte.