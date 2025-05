Musica: ecco “Quello sbagliato”, il nuovo singolo di Finley feat. Nina Zilli

I Finley ritornano con un nuovo brano: è “Quello sbagliato” (Warner Music Italy), in duetto con Nina Zilli, in uscita venerdì 23 maggio.

Il singolo è una canzone fresca e divertente che parla del sentirsi fuori posto e di come questo senso di inadeguatezza, alla fine, non è poi così male.

“Veniamo al mondo senza un manuale di istruzioni che ci dica come si fa a vivere e a portare avanti una relazione – dicono i Finley – questa è una canzone romanticamente scorretta che parla di difetti e di come finiamo per innamorarci anche di quelli. La collaborazione con Nina è avvenuta in modo estremamente naturale: la sua voce e la sua voglia di mettersi in gioco si sposano perfettamente con lo spirito e le sonorità del brano”.