Musica, Firenze: Young Orchestra Toscana Classica, debutto a Santo Stefano al Ponte nel segno della grande opera

L'Orchestra, diretta da Giuseppe Lanzetta, si esibirà per la prima volta dal vivo in concerto domenica 4 settembre alle ore 21:00. Sabato 4 anteprima a Casa Caciolle per "Rompiamo il silenzio sul carcere con la musica".

Martedì 30 Agosto 2022

