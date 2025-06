Musica: i Modà a San Siro con "La Notte dei Romantici"

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e La Mario, per presentare “La notte dei Romantici”. Manca, infatti, una settimana al concerto evento che i Modà porteranno in scena allo Stadio di San Siro di Milano il 12 giugno. I Moda’, che in carriera hanno ottenuto 1 disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro grazie agli oltre 2 milioni di dischi venduti, saliranno per la quarta volta sul palco dello Stadio più importante d’Italia, quattro sold out che si sommano ai concerti tutto esaurito nei palazzetti, nei teatri e negli stadi, una storia fatta, sì di successi, ma anche di inciampi e risalite che li hanno legati sempre di più al loro pubblico che non ha mai smesso di ascoltarli e di sostenerli.

Ai microfoni di RTL 102.5, Kekko racconta: “Manca una settimana alla “Notte dei Romantici”. Sono molto emozionato e spaventato perché l’ultimo concerto che ho fatto è stato due anni fa in un teatro. Tornare dopo due anni e tornare a San Siro non è una cosa da nulla, sto cercando di pensarci il meno possibile, mi sto preparando e mi sto allenando. Domani sarà l’ultimo giorno di prove. La cosa più bella del mondo è ricevere l’amore di chi verrà ad ascoltarci e il concerto inizierà proprio con un messaggio molto simile a questo concetto, ma niente spoiler perché, secondo me, la scoperta della scaletta durante il concerto è una cosa troppo bella”.

RTL 102.5 è la radio ufficiale de “La Notte dei Romantici”. Il 12 giugno 2025, i Modà torneranno a San Siro per un evento straordinario, riportando la loro musica su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia. RTL 102.5 trasmetterà in diretta il concerto a partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

I live estivi e il tour nei palazzetti

Insieme al live del 28 giugno alla fiera di Cagliari, quello di San Siro sarà l’unico concerto dell’estate prima di tornare nei principali palazzetti italiani tra ottobre e novembre. La band farà, infatti, tappa a Padova il 30 ottobre, a Roma il 5 novembre, a Bologna l’11 novembre, a Firenze il 18 novembre, a Bari il 26 novembre e a Torino il 2 dicembre. “La Notte dei Romantici – Il Tour”, prodotto da Vivo Concerti, ripercorrerà la lunga carriera dei Moda’, oltre vent’anni di canzoni e di successi. Tra le canzoni non mancheranno ovviamente quelle del nuovo album “8 Canzoni”, il disco che la band ha pubblicato dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo e che contiene il brano portato in gara “Non ti dimentico”. “Il 28 giugno saremo a Cagliari finalmente. È dal 2016 che non torniamo in terra sarda, che è una terra che io amo e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarla, però quest’anno mi sono impuntato per tornarci. Da ottobre abbiamo poi il tour dei palazzetti” ha aggiunto l’artista in diretta su RTL 102.5.