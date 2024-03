Musica: il Tour Mondiale di Laura Pausini si concluderà a Messina

Poche ore dopo i due sold out, Laura Pausini aggiunge una terza data al PalaRescifina di Messina, tappa siciliana del suo World Winter Tour 2024: appuntamento speciale il 31 dicembre per festeggiare con i suoi fan la notte di Capodanno.L'artista italiana più premiata del mondo è impegnata nel suo decimo tour mondiale, che è partito da New York con una maratona musicale di 24 ore il 27 febbraio 2023 e ha registrato tantissimi sold out tra Europa, America Latina e Stati Uniti, e tornerà in Italia per concludere con uno show speciale per il Capodanno: oltre alle circa 3 ore di musica, per festeggiare l'arrivo della mezzanotte, la Pausini ha deciso di regalare 30 minuti di musica ai fan che trascorreranno insieme a lei l'inizio del nuovo anno, il modo perfetto per chiudere uno storico tour.La nuova leg del Laura Pausini World Tour Winter 2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, inizierà il 2 novembre alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, per poi continuare a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.