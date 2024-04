Musica: in radio "L'amore dentro te", il nuovo singolo di Valentina Lavazza

E' in rotazione radiofonica “L'amore dentro te”, il primo brano del nuovo progetto di Valentina Lavazza interpretato con i Piccoli Cantori di Milano disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 marzo.“L'amore dentro te” è un brano fortemente voluto da Valentina Lavazza, una mamma che canta ai suoi bambini e allo stesso tempo canta per i bambini malati per reagire ad un momento di grande dolore.I bambini sono per i genitori fonti di amore e di energia e trasmettono il coraggio di trasformare il dolore in gioia. Uno scambio profondo di emozioni in musica da cui nasce un momento di leggerezza, ma anche di grandi verità. L’amore è l’unica forza che ha il potere di (s)muovere il mondo.La realizzazione e la produzione artistica del progetto musicale è affidata a Riccardo Samperi per l’etichetta Trp Vibes , che si occupa della pubblicazione e distribuzione.Spiega Valentina Lavazza a proposito del nuovo progetto: “Parole nate dall’amore per i miei figli che ho deciso di condividere con il desiderio che arrivino ad emozionare voi, i vostri figli, i vostri genitori, tutte le persone che si prendono cura dei bambini e chiunque abbia bisogno di vivere quell’emozione. I bambini hanno una vera ricchezza dentro al cuore e vorrei diffondessero questo messaggio d'amore di cui mi sto facendo portavoce”.Realizzare il videoclip di “L'amore dentro te” non era una sfida semplice, ma Giorgio Rizzo ha centrato per bene il bersaglio riuscendo a dare corpo, immagini e colore all’amore e ai desideri di una madre a questo lavoro emozionante e raffinato.Acquerelli e oro zecchino sono gli strumenti per arrivare alla dimensione del sogno, per ritrarne la poesia e la lucida forza simbolica, per dipingere uno spazio mistico che è chiaro omaggio al volo spirituale, al librarsi magico e denso d’amore di quasi tutta la narrativa artistica di Marc Chagall.Anche per Giorgio Rizzo, come spesso accade anche nelle opere di Chagall, il blu e l’azzurro che simboleggiano il cielo e l’infinito, riempiono gli occhi di chi guarda al futuro preparandosi a quel viaggio meraviglioso che è la vita. Un blu illuminato di luce e amore, un blu che ammanta e protegge, un blu materno che ama e lascia spazio al più prezioso dei doni, un dono che riluce e brilla come il più prezioso dei metalli perché si sa, i bambini sono l’oro della terra.