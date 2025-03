Musica: Joe Pisto e Fausto Beccalossi in tour con "Respiro"

Partendo dall’Emilia-Romagna, passando da Marche, Puglia e Basilicata, da lunedì 10 marzo fino a domenica 16 marzo si terrà il tour del chitarrista e cantante Joe Pisto con il fisarmonicista Fausto Beccalossi per presentare Respiro, il loro nuovo disco pubblicato venerdì 17 gennaio dall’etichetta indipendente Belfagor Label.

Questo tour di marzo partirà lunedì 10 al Nelson’s di Rimini, ore 21:00, proseguirà martedì alle 18:30 all’Auditorium ZonaMusica di Ancona. Poi, venerdì 14 alle 21:30, sarà la volta del Duke Jazz Club di Bari. Il giorno successivo, a Nova Siri (provincia di Matera), alle 19:00, alla Taverna Wine Lounge, per poi concludersi domenica 16 marzo, alle ore 11:30, al Per Bacco Jazz Club di Taranto. Pisto e Beccalossi sono due musicisti dalla fulgida sensibilità espressiva che, ispirati da un profondo interplay, viaggiano sulle stesse frequenze emozionali.

La tracklist consta di otto brani originali frutto della creatività compositiva di Joe Pisto. Respiro è un fascinoso dipinto musicale di suoni e colori incentrato su una sapida commistione di world music, tango e jazz, impreziosito da luminose colorazioni mediterranee e spagnoleggianti.

Ma ciò che caratterizza questo lavoro sono il sopraffino senso melodico, la verace energia interpretativa e il trasporto emotivo che emergono dalla voce, dalle sei corde di Pisto e dal mantice di Beccalossi, il tutto arricchito da temi ispirati, evocativi, che nutrono la sfera emotiva dell’ascoltatore.

Il cantante e chitarrista narra la gestazione e descrive il mood di Respiro: “Questo è il nostro secondo album in formazione da duo, che conferma e rafforza l’intesa umana e musicale che lega me e Fausto (Fausto Beccalossi, ndr) ormai da oltre quindici anni. Gli otto brani originali spaziano da ballate malinconiche a ritmi frenetici, da melodie dolci e avvolgenti a passaggi più energici e incisivi, e vogliono raccontare una storia di vita e le sue emozioni. Spero che la musica di quest’album arrivi a parlare ai cuori e alle anime di chi deciderà di ascoltarla e di “respirare” insieme a noi. No War, Peace and Love”.

Un tour ad hoc non solo per i puristi del jazz, ma per tutti gli appassionati di buona e vera musica in generale, senza preclusioni di sorta.