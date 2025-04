Musica, La Spezia: al via il 57esimo Festival Internazionale del Jazz

Dopo il grande successo della scorsa edizione, dal 13 luglio al 20 luglio si terrà alla Spezia la 57ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, la più importante rassegna jazz della Liguria nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è il più longevo d’Italia e quest’anno giunge alla sua 57esima edizione, portando sul palco di piazza Europa artisti di fama mondiale, vere e proprie leggende del jazz contemporaneo e del rock progressivo che hanno segnato la storia musicale dagli anni ’70-’80 ai giorni nostri. Il programma di quest’anno è davvero eccezionale, in continuità con una tradizione che da tempo ci regala eventi di altissimo livello. La Spezia si conferma così punto di riferimento per il jazz e gli spettacoli dal vivo. Il Festival è una realtà che continua a crescere, sostenuta da un impegno costante nella valorizzazione della musica e della cultura”.

Il Festival si riafferma come uno dei principali punti di riferimento per il jazz in Italia, consolidando il proprio ruolo nel panorama musicale nazionale. Anche per questa edizione, la direzione artistica ha selezionato un programma con artisti di rilievo internazionale, per offrire al pubblico un'esperienza musicale intensa e coinvolgente all’interno delle principali piazze della città.

Il 13 luglio inaugurerà questa edizione della kermesse il concerto di Marcus Miller. L’icona della musica jazz da 2 Grammy Awards regalerà uno show unico per intensità e coinvolgimento, grazie a un repertorio che spazia dalle composizioni originali alle reinterpretazioni di grandi classici, passando per sonorità che mescolano jazz, funk, soul e world music.

Il 14 luglio sarà il turno di Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz Trio. Per l’occasione i tre protagonisti di spicco del jazz contemporaneo si esibiranno insieme rispettivamente al pianoforte, contrabbasso e batteria.

Il 15 luglio sono attesi per la loro unica data estiva in Italia i Jethro Tull. La leggendaria band di Ian Anderson suonerà alla Spezia durante il nuovo tour “The Curiosity” e presenterà live il nuovo disco “Curious Ruminant” uscito a marzo.

Il 18 luglio, il John Scofield’s Long Days Quartet sarà protagonista della serata con un nuovo progetto nato nell’estate 2025. Ispirato alle lunghe giornate luminose di luglio, il gruppo debutterà con una selezione di nuove composizioni groove firmate Scofield, accanto a riletture contemporanee di alcuni dei suoi brani più iconici.

Il 19 luglio Fabio Concato & I Musici In Concerto si esibiranno in occasione del “Altro di me tour 2025”, il nuovo capitolo musicale della lunga storia artistica di Fabio Concato, che prende ispirazione dal titolo del singolo “L’Altro di Me”, contenuto all’intero del disco “Tutto qua” uscito nel 2012.

Il 20 luglio si terranno gli Incognito, band pioniera dell’Acid Jazz formatasi nel 1979. Capitanati dal carismatico Jean-Paul “Bluey” Maunick (chitarrista, anima e mente del gruppo), gli Incognito hanno pubblicato in oltre 30 anni di carriera 15 album in studio mantenendo sempre fede alla loro idea musicale, ovvero quella di un sound non solo da ballare ma anche da ascoltare, che potesse conciliare la raffinatezza del jazz con il calore e la sensualità sonora del soul-funk.

Il 25 luglio gran finale con Stewart Copeland che presenta il suo nuovo progetto “Police Deranged For Orchestra”, un'opera orchestrale in cui rivisita come mai prima i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e del balletto, Copeland ripropone le hit dei Police in un'esperienza sinfonica inedita e travolgente.

L’edizione 2025 del Festival Internazionale del Jazz è promossa dal Comune della Spezia, dalla Fondazione Carispezia e da SDC – Società dei Concerti Onlus, con il patrocinio e il contributo della Regione Liguria e il sostegno di AdSP – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Main sponsor: Iren S.p.A. Sponsor: MBDA e BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Il Direttore artistico Lorenzo Cimino dichiara: “L’obiettivo è sempre lo stesso, costruire una proposta culturale di valore che unisca qualità artistica e apertura al territorio. È un privilegio poter guidare questa rassegna, che ogni anno porta alla Spezia il meglio della scena jazz internazionale”.

Il Presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino dichiara: "Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno il nostro tradizionale sostegno al Festival Internazionale del Jazz, uno degli appuntamenti di punta dell’estate spezzina, capace di portare nella nostra città grandi interpreti della scena musicale internazionale. Questa iniziativa riflette pienamente la nostra visione di cultura come strumento di crescita collettiva e si conferma un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, al servizio del pubblico e del territorio”.

Il Consigliere di Amministrazione di IREN Spa Davide Piccioli dichiara: “Per Iren è un vero onore affiancare un evento come il Festival del Jazz, una manifestazione di respiro internazionale che ogni anno propone un programma di altissimo livello, capace di valorizzare la città e attrarre pubblico da tutta Italia. Come Gruppo, crediamo fermamente che le imprese debbano essere non solo motori economici, ma anche protagoniste della crescita culturale e sociale dei territori in cui operano. Sostenere questo festival significa per noi investire nella cultura e nella comunità, contribuendo a costruire un’estate ricca di proposte. Un sentito ringraziamento al Comune della Spezia e al Sindaco Pierluigi Peracchini per averci coinvolto in questa edizione”.

Il Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi dichiara: “Anche quest’anno abbiamo voluto supportare l’Amministrazione Comunale nella realizzazione degli eventi dell’Estate Spezzina 2025, tra cui il Festival del Jazz, uno degli eventi più longevi del nostro Paese. Il ricco programma presentato in questa occasione potrà essere di interesse non solo per i cittadini, ma anche per i tanti turisti, tra cui una fetta sempre più importante è rappresentata dai crocieristi, che avranno così diverse occasioni per vivere la città e il connubio porto-città anche attraverso i numerosi eventi previsti. Il rafforzamento della relazione del porto con la città, che rappresenta uno dei fattori chiave su cui stiamo costruendo lo sviluppo del sistema portuale, passa anche attraverso la promozione di iniziative come il Festival del Jazz, che caratterizzeranno l’estate 2025, in cui le manifestazioni per il centenario del Palio del Golfo costituiranno un’occasione di grande visibilità per la nostra città e di conseguenza anche per il suo porto, cui essa è strettamente connessa”

Il Direttore del sito della Spezia di MBDA Francesco Cernich dichiara: “MBDA, da sempre vicina ai propri territori, è lieta di supportare un evento così qualificante per la città della Spezia. Per noi è un modo di valorizzare la città che ci ospita, di sostenere la cultura che, attraverso la musica, parla una lingua universale, mettendo in comunicazione realtà differenti; un po’ come la nostra azienda, frutto di una cooperazione internazionale”

Giuseppe Menchelli, Vicepresidente Vicario BVLG - Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, dichiara: “La Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana è orgogliosa di contribuire alla realizzazione del programma degli eventi dell’estate spezzina, che propone una programmazione di altissimo livello. Si tratta per noi di una collaborazione significativa, che auspichiamo possa crescere e svilupparsi nel tempo. La Spezia è una città sempre più centrale per i territori limitrofi e un punto di riferimento per il turismo nazionale e internazionale: la nostra banca desidera essere parte attiva di questo percorso di crescita”.