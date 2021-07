Musica: Matteo Faustini in concerto a Paratico (Bs)

Il cantautore si esibirà domani al Parco delle Erbe Danzanti.

Domani, sabato 24 luglio, il cantautore Matteo Faustini sarà live a Paratico (Brescia) (Parco delle Erbe Danzanti – ingresso gratuito previa prenotazione presso l’Infopoint Paratico – ore 21.00) per presentare i suoi nuovi brani “1+1” e “Stanco di piangere”, oltre a far rivivere al suo pubblico le grandi emozioni provate con i due concerti sold out dello scorso anno.Gli appuntamenti live di Matteo Faustini sono realizzati da Doc Live e Vox Concerti che, in collaborazione con Newtone e Dischi dei Sognatori, si occuperanno della produzione del tour dell’artista nelle principali città italiane.Questi i prossimi appuntamenti (in continuo aggiornamento): il 24 luglio in concerto a Paratico (Brescia) (Parco delle Erbe Danzanti – ingresso gratuito previa prenotazione presso l’Infopoint Paratico – ore 21.00); il 31 luglio a Brescia all’interno di “Welovecastello” (Castello di Brescia – ingresso gratuito – ore 21.00); il 3 agosto a Erbusco (Brescia) all’interno dell’evento “E ti vengo a cercare” - tributo musicale a Franco Battiato (Piazza Vittorio Veneto – ingresso gratuito previa prenotazione su EventBrite . Maggiori dettagli sugli eventi del 25 agosto a Follonica (Grosseto) e del 4 settembre a Tolentino (Macerata) verranno comunicati prossimamente.È in radio e in digitale il nuovo singolo “1+1”, un invito ad imparare ad amarsi, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale. Online il video , diretto da Nicola Conversa.Inoltre, è disponibile in digitale anche il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”. Online il video, diretto da Francesco Ferri Faggioli e che vede la partecipazione dei violinisti Federica Quaranta (bresciana come il cantautore e nota nell’ambito pop per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo), Joele Micelli e Mauro Di Benedetto.Matteo Faustini, classe 1994, è un cantautore bresciano che ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da bambino. Nel 2007, infatti, entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano, mentre negli anni seguenti si mette in gioco con il teatro, entrando così a contatto con un mondo a lui nuovo e allo stesso tempo stimolante.A 18 anni sente il bisogno di esprimersi attraverso la musica, intraprendendo così un percorso cantautoriale e sviluppando una forte esigenza di sperimentazione e ricerca musicale. Parallelamente agli studi in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Matteo partecipa e vince vari concorsi musicali come "La Voce di Lodi - The Tunnel" (incluso il premio della critica assegnato dalla cantautrice, compositrice e musicista Andrea Mirò) e il “Festival della Canzone – Città di Arese”, si classifica al secondo posto e vince il premio come miglior inedito al “Premio Franco Reitano” e si aggiudica una borsa di studio presso la “Lizard Accademie Musicali”.Nel 2017 viene selezionato come finalista ad Area Sanremo ed è la voce della tribute band “Smooth Criminals”, con la quale ha portato in giro per l’Europa il mito di Michael Jackson.Negli ultimi due anni, ha scritto più di 50 brani (alcuni dei quali insieme a Marco Rettani) come “Nel Bene e Nel Male”, in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.Il primo album “Figli delle favole”, uscito nel febbraio 2020, ha debuttato al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK. Dal disco sono stati estratti inoltre i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte”, “La Bocca del Cuore” e il brano “Il Gobbo”, il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli Stop.