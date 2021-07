Musica, Melpignano (Le): Enrico Melozzi e Madame maestri concertatori della Notte della Taranta

Il Concertone, che avrà per tema il valore della libertà, si terrà il 28 agosto. Sarà trasmesso su Rai1 il 4 settembre.

Saranno Madame e il direttore d'orchestra Enrico Melozzi i nuovi maestri concertatori del Concertone finale della Notte della Taranta, che si svolgerà sabato 28 agosto a Melpignano (Le) e sarà trasmesso il 4 settembre alle 23:00 su Rai1.Si tratta di una nuova sfida per la Fondazione Notte della Taranta che per l'evento, arrivato alla 24esima edizione, ha scelto il tema del valore della libertà e intende scommettere sulla "commistione tra linguaggio popolare e urban rock e determina di fatto la parità di genere sul podio"."Mescolando vari generi come il rap, il classico, il rock e appunto la pizzica, troveremo il modo di comunicare 'il valore della liberà'. Spero di riuscire al meglio in questa impresa, sono gasatissima. Ci vediamo presto in Puglia", ha detto Madame, considerata come il simbolo di una "generazione fluida"."Mi sono azzardato a comporre una pizzica originale e, se alla Fondazione piacerà, vorrei eseguirla per tutti voi", ha reso noto Melozzi, vincitore del Festival di Sanremo insieme ai Maneskin in qualità di direttore d'orchestra per il brano "Zitti e Buoni"."La musica che ho scomposto e ricomposto senza mai toccare una nota delle monodie originali che considero sacre, prevede la presenza di folklore, tradizione sinfonica italiana, contrappunto antico e severo, fanfare barocche, chitarre elettriche scatenate", ha aggiunto.