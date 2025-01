Musica: Niccolò Fabi svela il titolo del suo prossimo album, è "Libertà Negli Occhi"

È “Libertà negli occhi”, il titolo del prossimo album di inediti di Niccolò Fabi, in uscita per BMG nel 2025. Oggi, giovedì 30 gennaio, con delle immagini suggestive il cantautore romano ha comunicato di aver concluso la registrazione e produzione del suo prossimo disco di inediti, realizzato in uno chalet sul Lago dei Caprioli (Trentino) insieme ad Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini.

"Libertà. Tanto basilare come concetto quanto abusata a volte come parola – scrive Niccolò Fabi sui suoi social - Dal 13 al 23 gennaio abbiamo registrato un disco tra le montagne della Val di Sole nello Chalet davanti al lago dei caprioli con Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini. Un esercizio di libertà lontano da qualsiasi aspettativa. Come potrà risuonare tutto questo nella vita di chi lo ascolterà davvero mi è imprevedibile. Di certo per noi che l’abbiamo registrato è stato qualcosa di unico e irripetibile. Libertà è anche un modo di guardare le cose che determina il senso e la dignità di quello che facciamo e dove indirizziamo le nostre scelte. Libertà negli occhi per l’appunto. Parafrasando quello che i motociclisti pensano prima di entrare in curva “la vita va dove va il tuo sguardo”".

Dieci giorni in Val di Sole, immersi nella quiete invernale della montagna, lontano dalla frenesia quotidiana. Una vera e propria residenza artistica in cui la musica ha preso forma tra incontri, sperimentazioni e vibrazioni inedite.

Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, dove insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, Niccolò Fabi si è esibito davanti a più di 50.000 persone, e l’esperienza più intima con il progetto “Discoverland” nei club più piccoli, insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, in cui per la prima volta ha calcato il palco unicamente in vesta di musicista, nel 2025 Niccolò Fabi torna con un album di inediti che rappresenta una nuova tappa della sua evoluzione musicale e umana.