Musica: Serena Brancale omaggia Caparezza con "Vieni a Ballare in Puglia"

Dal 22 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Vieni a Ballare in Puglia”, il nuovo singolo di Serene Brancale.“Vieni a ballare in Puglia” è il celebre brano di Caparezza che Serena Brancale ha deciso di omaggiare a modo suo, con l’intento di ricantare la provocazione e sopratutto ballarla.Spiega Serena Brancale a proposito della scelta del brano: “Caparezza è da sempre il mio rapper preferito, un genio della parola e del sarcasmo. Che c’è di meglio di cantare un brano che hai sempre sentito tuo? Come Indossare un vestito della tua stessa taglia o conoscere una persona e pensare... 'ti tengo visto' si dice in Puglia”